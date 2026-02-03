“La fidanzata di Fedez è incinta”: torna l’indiscrezione sul terzo figlio dopo Chiara Ferragni

Fedez e Giulia Honegger potrebbero presto diventare genitori. Dopo i primi gossip circolati settimane fa, smentiti dalla diretta interessata, Deianira Marzano ha riacceso lo scoop.

Si torna a parlare di Fedez, e questa volta lontano dalla sua ex Chiara Ferragni. Al contempo sul piano professionale il cantante si prepara a salire nuovamente sul palco dell’Ariston. Il noto rapper è felice con Giulia Honegger, e a quanto pare starebbe per diventare nuovamente padre. Già alcune settimane fa si era parlato di un’eventuale gravidanza dell’imprenditrice. La stessa fidanzata, però, aveva smentito la notizia, confermando di non essere in dolce attesa. Nelle scorse ore, l’esperta di gossip Deianira Marzano è tornata sull’argomento, rilanciando lo scoop.

L’indiscrezione su Fedez nuovamente padre

Federico Lucia e la stilista Giulia Honegger appaiono più innamorati che mai. Dopo la fine del matrimonio con la nota influencer Chiara Ferragni, il rapper ha ritrovato il sorriso al fianco della sua nuova fiamma. Stando ad alcuni rumors i due sarebbero pronti ad allargare la famiglia. L’imprenditrice sarebbe in attesa del suo primo figlio, mentre per Fedez si tratterebbe del terzo bambino.

Il gossip è iniziato a circolare più di dieci giorni fa, lanciato dal settimanale Oggi, mentre la coppia era in vacanza a St.Moriz. “Si stringe in vita una coperta, un gesto rivelatorio? Tra gli amici si sussurra che sia incinta” ha dichiarato il settimanale.

In seguito, tuttavia, Andrea Biavardi, direttore di Oggi, ha dichiarato in un video di aver ricevuto una smentita dalla diretta interessata.

Deianira Marzano torna a parlare della gravidanza di Giulia Honegger

Lo scoop sulla gravidanza della stilista milanese è tornata alla ribalta grazie ad una rivelazione di Deianira Marzano. L’influencer esperta di gossip ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram, in cui annuncia l’arrivo del terzo figlio per Fedez.

“Pare che nella vita di Fedez stia per arrivare qualcosa di davvero speciale. Secondo alcune voci, la sua fidanzata sarebbe in dolce attesa. Se fosse vero sarebbe una notizia bellissima” ha scritto l’influencer.

Al momento si resta nel campo delle indiscrezioni, considerando che manca la conferma dei diretti interessanti.