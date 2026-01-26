Fedez lancia una frecciatina a Chiara Ferragni nella canzone di Sanremo 2026: l’indiscrezione

A Sanremo 2026, Fedez torna sul palco con di Marco Masini. La canzone, ascoltata in anteprima, potrebbero contenere presunti riferimenti a Chiara Ferragni.

Mentre Chiara Ferragni segna il suo nuovo inizio a Parigi durante la Fashion Week, Fedez si prepara a far parlare di sé in un altro modo: con la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2026. Al fianco di Marco Masini, l’artista milanese torna sul palco dell’Ariston con una nuova canzone che oggi, 26 gennaio, è stata ascoltata in anteprima dai giornalisti. E non sono mancati i commenti: alcuni versi sembrano delle presunte stoccate rivolte alla sua ex moglie.

Sanremo 2026, Fedez e Marco Masini tra i favoriti

Dopo il terzo posto conquistato nella serata dei duetti dello scorso anno, Fedez e Marco Masini tornano sul palco dell’Ariston con una nuova grinta e una quota che non lascia dubbi. Attualmente, sono considerati i principali candidati alla vittoria.

Secondo quanto riportato da TV Sorrisi e Canzoni, questa volta portano a Sanremo “un brano profondo che alterna rap e canzone melodica, e che dà spazio allo stile e al carisma di entrambi“. Un pezzo che mette in luce “la vulnerabilità e la fragilità ma anche il riscatto nei confronti delle ipocrisie, la voglia di rialzarsi quando si ha toccato il fondo, e una lezione per i propri figli“.

La presunta stoccata all’ex moglie Chiara Ferragni

Secondo Radio Italia, all’interno del testo non mancherebbero riferimenti diretti o indiretti alla vita personale di Fedez, in particolare al suo recente passato sentimentale. Alcuni versi sembrano parlare apertamente dell’ex moglie Chiara Ferragni.

“E ringrazierò il passato / E chi mi ha condannato / E tutto questo male necessario“, canta il rapper, mentre in un altro passaggio si legge: “Che brutta gente che frequenta Fedez / Ma ci si dimentica sempre che Giuda / Se la faceva con gente per bene“. Una possibile critica, amara e tagliente, a giudizi ricevuti e a rapporti del passato, che inevitabilmente alimenta l’interesse mediatico attorno alla loro partecipazione al Festival di Sanremo 2026.