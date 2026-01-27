Claudio Lippi ricoverato in terapia intensiva: riappare dopo mesi in un video di Fabrizio Corona, ecco come sta.

Nonostante la decisione del tribunale, ieri sera Fabrizio Corona ha diffuso una nuova puntata del suo format Falsissimo, pubblicato su YouTube, in cui è apparso Claudio Lippi. Il celebre conduttore, assente da tempo dalla scena pubblica, si troverebbe ricoverato in terapia intensiva, come suggerito dalle immagini condivise. La sua presenza nel video ha subito attirato l’attenzione del pubblico, suscitando grande preoccupazione per le sue condizioni di salute.

Claudio Lippi ricoverato in terapia intensiva: le condizioni di salute

La salute di Claudio Lippi era già stata al centro dell’attenzione pubblica mesi fa, quando, in un’intervista concessa a Fanpage.it, aveva parlato dei suoi problemi fisici. Aveva raccontato di aver affrontato un infarto, una pleurite essudativa e un complesso intervento di bypass quadruplo.

Nonostante queste difficoltà, aveva mostrato lucidità e determinazione. Inoltre si sentiva ancora attivo mentalmente e desideroso di tornare in televisione. Inoltre, aveva espresso il desiderio di rientrare nel mondo dello spettacolo, senza avanzare richieste economiche esagerate, ma con l’intenzione di mettere nuovamente a disposizione la sua lunga esperienza.

I ricordi di Corrado, Maurizio Costanzo e Maria De Filippi

Nel marzo precedente, in un’intervista a Libero, Claudio Lippi aveva ripercorso alcuni dei momenti più significativi della sua carriera. Aveva ricordato, in particolare, il rapporto con Corrado, raccontando un curioso aneddoto: “Mi ritrovai in coppia con lui, che era una sorta di Pico della Mirandola. Si ricordava tutte le carte. Io sbagliavo, intimidito dalle sue reazioni, al limite della violenza. Non ho più giocato“.

Aveva avuto parole affettuose anche per Maurizio Costanzo: “Abbiamo condiviso il successo di Buona Domenica e infiniti pranzi ‘leggeri’ per ordine di Maria De Filippi. Dietro quell’apparente cinismo c’era un uomo di una sensibilità enorme“.

Parlando di Maria De Filippi, aveva rivelato che i contatti si sono interrotti nel 2001: “Non faccio appelli. Il mio numero ce l’ha. Se vorrà risentirmi, sarà la benvenuta“. Infine, aveva ricordato con stima Silvio Berlusconi, che lo volle per primo a Mediaset: “Sapeva esattamente dove voleva arrivare. Dopo di lui ho incontrato molti millantatori“.

