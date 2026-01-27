Levante, prima polemica a Sanremo 2026: niente Eurovision in caso di vittoria, svelato il motivo

In caso di vittoria al Festival di Sanremo, Levante sarà presente all’Eurovision? Preferisce di no e svela il motivo del rifiuto.

Claudia Lagona, meglio conosciuta come Levante, è pronta a salire sul palco dell’Ariston con il brano “Sei tu“. Ieri, durante l’ascolto ufficiale dei brani da parte dei giornalisti, a far discutere è stata una presunta frecciatina di Fedez a Chiara Ferragni.

Ma al centro delle polemiche c’è anche la presa di posizione della cantautrice siciliana: in caso di vittoria, ha già detto no all’Eurovision. Una scelta controcorrente che fa rumore ancor prima dell’inizio del Festival. Ecco, a seguire, il motivo del rifiuto.

Levante dice no all’Eurovision: le motivazioni del rifiuto

Fermamente convinta della sua decisione, all’Andkronos, Levante ha spiegato i motivi che l’hanno spinta a dire “no” ad una delle kermesse canore più importanti al mondo, dichiarando: “È una manifestazione molto più politicizzata di quanto si pensi“.

“E siccome di mezzo c’è un Paese che negli ultimi tempi ha creato drammi giganteschi e un genocidio, non si può fare finta di niente. Non l’ho mai fatto. Non ce la faccio ad andare a “casa del ladro” ha aggiunto, esprimendo le sue opinioni.

L’artista si riferisce chiaramente alla situazione politica attuale, soffermandosi sul caso dell’Israele, che non è mai stato escluso dall’evento. Una scelta ideologica ammirevole, che sottolinea la profondità della cantautrice.

La cantante è pronta per trionfare al Festival di Sanremo 2026

Sebbene abbia già deciso di non presenziare all’Eurovision in caso di trionfo, Levante è entusiasta di risalire sul palco dell’Ariston. La cantante ha già partecipato al Festival nel 2020 e nel 2023, e dopo tre anni è pronta a rivivere le grandi emozioni della kermesse.

“Lo stato d’animo è di puro entusiasmo. Torno perché vorrei modificare l’ultimo ricordo che ho del mio Sanremo del ’23, quando ero in balia di troppe emozioni dovute al post partum. Allora non ero cosciente di quello che stavo attraversando” ha confessato, rivelando di voler vivere più serenamente questa nuova esperienza sanremese.