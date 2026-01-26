Chiara Ferragni torna alla Fashion Week di Parigi dopo la sentenza sul Pandoro Gate: il significato nascosto dietro il look Schiaparelli.

Dopo l’ipotesi di un libro per raccontare il Pandoro Gate e la separazione da Fedez, Chiara Ferragni riappare pubblicamente in uno degli eventi più attesi della moda internazionale: la Paris Fashion Week Haute Couture dedicata alla Primavera/Estate 2026. A pochi giorni dal proscioglimento dall’accusa di truffa aggravata, l’influencer sceglie il défilé di Schiaparelli per sancire il proprio ritorno sotto i riflettori. Ma non si tratta solo di un look, ecco il significato nascosto.

Chiara Ferragni torna sotto i riflettori dopo il Pandoro Gate

La partecipazione alla sfilata a Parigi segna il ritorno ufficiale di Chiara Ferragni nel mondo della moda dopo un periodo complesso. Il suo status di icona fashion era stato messo in discussione a causa della vicenda giudiziaria legata al cosiddetto Pandoro Gate, che negli ultimi due anni aveva intaccato la sua reputazione, portando anche diversi brand a prendere le distanze da lei.

Con il recente proscioglimento dall’accusa di truffa aggravata, si chiude definitivamente un capitolo difficile della sua vita.

Il significato nascosto dietro il look firmato Schiaparelli

Nel giorno del debutto della kermesse parigina, Schiaparelli ha presentato la sua nuova collezione sotto la direzione artistica di Daniel Roseberry. Allo show, tra i volti noti presenti, non è mancata Chiara Ferragni, storica amante della Maison.

Per l’occasione, l’imprenditrice ha indossato un total look marrone con dettagli in oro: una giacca e una gonna coordinati, abbinati a un lupetto tono su tono. Ai piedi, un paio di décolleté nere con dettaglio gioiello. Sulla punta delle scarpe spicca la serratura, uno degli elementi più iconici dell’immaginario Schiaparelli, simbolo di mistero, enigma e interiorità, che richiama le suggestioni surrealiste tanto care a Elsa Schiaparelli.

A completare il look, un paio di orecchini della Maison: gli Orecchini Colomba da 1600 euro. Questo accessorio omaggia uno dei simboli più ricorrenti della casa di moda, la colomba, già vista anche nel celebre look di Lady Gaga per l’Inauguration Day 2021.