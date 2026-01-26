Elettra Lamborghini si prepara a Sanremo 2026 con un trattamento speciale: ecco a che cosa serve l’aerosol e un tapis roulant.

Manca poco all’inizio di Sanremo 2026, dopo l’annuncio della sigla del FantaSanremo firmata da TonyPitony, anche i Big in gara si stanno preparando per affrontare al meglio l’attesissima kermesse. Tra loro c’è Elettra Lamborghini, pronta a tornare in gara dopo l’esperienza da co-conduttrice dello scorso anno. Per stupire tutti con la sua performance, la cantante ha scelto un trattamento speciale…

Elettra Lamborghini torna in gara a Sanremo 2026 con “Voilà”

Da alcune settimane, Elettra Lamborghini ha iniziato i preparativi per affrontare al meglio la nuova avventura sanremese. Dopo il debutto del 2020 e il ruolo di co-conduttrice nel 2025, la cantante tornerà in gara sul palco dell’Ariston con il brano “Voilà“, che, come anticipato da lei stessa, “sarà tutto da ballare“.

Oltre a provare e riprovare il pezzo con cui parteciperà alla gara, la Lamborghini sta pensando di dare una svolta al proprio look, tagliando drasticamente i capelli, che a suo dire sono diventati troppo lunghi. Ma ciò che davvero fa la differenza nella sua preparazione è un allenamento mirato e ben studiato, pensato per rendere la sua esibizione energica e adrenalinica.

Il trattamento aerosol-tapis roulant: a cosa serve e come funziona

Per affrontare il palco dell’Ariston senza andare in affanno, Elettra Lamborghini ha scelto un trattamento specifico che prevede l’uso dell’aerosol mentre cammina a passo veloce sul tapis roulant.

Si tratta di una pratica impiegata nella riabilitazione respiratoria, come spiegato da Fanpage, che aiuta a migliorare l’efficienza ventilatoria. Questo particolare allenamento ha lo scopo di aumentare la ventilazione polmonare al minuto e ridurre l’infiammazione delle vie aeree grazie ai farmaci inalati.

Il risultato? Un risparmio di energia e un supporto all’azione dei muscoli respiratori, elementi fondamentali per chi deve affrontare un’esibizione dal vivo senza perdere fiato. Questo tipo di esercizio va eseguito al mattino o alla sera, lontano dai pasti, e dovrebbe essere sempre personalizzato sotto il controllo di specialisti.