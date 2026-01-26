Vai al contenuto
Elettra Lamborghini sorprende: svelato il ‘trattamento’ speciale pre-Sanremo 2026

Elettra Lamborghini alla finale di Sanremo Giovani presso il Palafiori.

Elettra Lamborghini si prepara a Sanremo 2026 con un trattamento speciale: ecco a che cosa serve l’aerosol e un tapis roulant.

Manca poco all’inizio di Sanremo 2026, dopo l’annuncio della sigla del FantaSanremo firmata da TonyPitony, anche i Big in gara si stanno preparando per affrontare al meglio l’attesissima kermesse. Tra loro c’è Elettra Lamborghini, pronta a tornare in gara dopo l’esperienza da co-conduttrice dello scorso anno. Per stupire tutti con la sua performance, la cantante ha scelto un trattamento speciale…

Elettra Lamborghini presenta in anteprima la serie Prime Video ‘Hotel Costiera’

Elettra Lamborghini torna in gara a Sanremo 2026 con “Voilà”

Da alcune settimane, Elettra Lamborghini ha iniziato i preparativi per affrontare al meglio la nuova avventura sanremese. Dopo il debutto del 2020 e il ruolo di co-conduttrice nel 2025, la cantante tornerà in gara sul palco dell’Ariston con il brano “Voilà“, che, come anticipato da lei stessa, “sarà tutto da ballare“.

Oltre a provare e riprovare il pezzo con cui parteciperà alla gara, la Lamborghini sta pensando di dare una svolta al proprio look, tagliando drasticamente i capelli, che a suo dire sono diventati troppo lunghi. Ma ciò che davvero fa la differenza nella sua preparazione è un allenamento mirato e ben studiato, pensato per rendere la sua esibizione energica e adrenalinica.

Il trattamento aerosol-tapis roulant: a cosa serve e come funziona

Per affrontare il palco dell’Ariston senza andare in affanno, Elettra Lamborghini ha scelto un trattamento specifico che prevede l’uso dell’aerosol mentre cammina a passo veloce sul tapis roulant.

Si tratta di una pratica impiegata nella riabilitazione respiratoria, come spiegato da Fanpage, che aiuta a migliorare l’efficienza ventilatoria. Questo particolare allenamento ha lo scopo di aumentare la ventilazione polmonare al minuto e ridurre l’infiammazione delle vie aeree grazie ai farmaci inalati.

Il risultato? Un risparmio di energia e un supporto all’azione dei muscoli respiratori, elementi fondamentali per chi deve affrontare un’esibizione dal vivo senza perdere fiato. Questo tipo di esercizio va eseguito al mattino o alla sera, lontano dai pasti, e dovrebbe essere sempre personalizzato sotto il controllo di specialisti.

ultimo aggiornamento: 26 Gennaio 2026 13:13

