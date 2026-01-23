Scapezzolate di TonyPitony: significato e testo della sigla del FantaSanremo 2026

Scapezzolate di TonyPitony è la sigla ufficiale del FantaSanremo 2026: ecco il significato della canzone e il testo completo.

Con ‘Scapezzolate‘, il FantaSanremo 2026 si dota di una sigla ufficiale, completamente inedita, riportando la tradizione alle origini. L’artista scelto è TonyPitony, volto provocatorio e mascherato della scena musicale virale, noto per brani ironici e dissacranti come ‘Culo‘ e ‘Donne Ricche‘. Il brano segna un momento di grande entusiasmo per la community, ecco il significato e il testo della sigla.

Scapezzolate di TonyPitony: significato della sigla del Fantasanremo 2026

‘Scapezzolate‘ è un brano di TonyPitony che fotografa perfettamente la realtà vissuta da milioni di fantallenatori durante le serate del Festival di Sanremo. Il cantante, con il suo linguaggio ironico e provocatorio, racconta l’esperienza sul divano, tra strategie e deliri tipici del FantaSanremo.

Frasi come “Grande scusa per stare sul divano con il telecomando in mano” e “Bonus di là, malus di qua. Cade dal palco, Bugo dov’è?” rendono il clima di tensione e divertimento che accompagna ogni serata del Festival.

Il testo della canzone riflette anche l’attaccamento viscerale al gioco: “Ho speso già i 100 baudi“, in riferimento al budget virtuale da gestire per creare la propria squadra. E’ una delle immagini più rappresentative, soprattutto dopo la recente scomparsa dello storico conduttore, Pippo Baudo.

E in tutto questo caos, l’artista lancia il suo grido: “Ma se poi voi scapezzolate io godo“, riassumendo con una battuta il senso di appartenenza e di follia condivisa che rende unico il FantaSanremo.

Ecco, a seguire, il video ufficiale della sigla:

Scapezzolate di TonyPitony: il testo della sigla del FantaSanremo 2026

Giochiamo al Fanta Sanremo.

Questa sera mi anno io di meno.

Grande scusa per stare sul divano con il telecomando in mano.

Giochiamo al Fantasanremo.

Giuro che non sarò blasfemo.

