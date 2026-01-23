Introvabile di Bresh, il significato: “Ti faccio stare male insieme a me”

Qual è il significato di Introvabile di Bresh? I fan sostengono che la canzone sia dedicata all’ex fidanzata Elisa Maino.

Bresh sorprende i fan con una canzone intima e personale, una vera e propria confessione sulle contraddizioni dell’essere umano. Si intitola Introvabile e i fan sostengono che sia dedicata all’ex fidanzata Elisa Maino. Scopriamo il significato e il testo del brano.

Introvabile di Bresh: il significato della canzone

Uscita il 23 gennaio 2026, Introvabile di Bresh arriva a distanza di un anno dal disco Mediterraneo. Il significato della canzone ruota attorno alle contraddizioni che possono nascere all’interno di un rapporto di coppia. Molti sostengono che l’artista genovese abbia dedicato questo brano all’ex fidanzata Elisa Maino, con la quale dovrebbe aver rotto tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026.

“E ci ho provato (devi darmi tempo)

Ma nel rincorrerti sono inciampato

Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare“.

All’inizio della canzone si parla di tradimento, ma non nel vero senso della parola. E’ inteso più come il mancato rispetto dei sentimenti, della parola data. Non a caso, il protagonista ammette che lei lo ha aspettato, ma lui è sparito.

“E poi dico che tu sei introvabile

Mi dai ragione

Solo perché con me lo so è difficile parlare“.

Da un lato c’è la voglia di restare e costruire qualcosa, ma dall’altro c’è quel bisogno di scappare, di lasciarsi tutto alle spalle e iniziare una nuova vita. Lui è così, inutile girarci intorno, e lei può fare solo una cosa per salvarsi: rendersi “introvabile“.

“Ma quanto è ipocrita e capisco

Se da solo non guarisco

E ti faccio stare male insieme a me“.

Con Introvabile, Bresh si è messo a nudo. La canzone appare come una confessione intima e personale, in cui mostra la fragilità e l’umanità della persona, non dell’artista.

Ecco il video di Introvabile di Bresh:

Introvabile di Bresh: il testo della canzone

E se riuscissi anche un secondo

a non rincorrere le idee

e mi fermassi come un treno…

