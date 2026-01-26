Marysthell Polanco, ex amica di Silvio Berlusconi, svela nuovi retroscena sull’uscita di Belen e Barbara d’Urso dai programmi Mediaset.

Mentre Belen è impegnata con il gossip sullo scambio di messaggi con Andrea Iannone e Barbara d’Urso ha appena concluso la sua partecipazione a Ballando con le Stelle, emergono nuove dichiarazioni che riportano al centro dell’attenzione la loro uscita dai programmi Mediaset. A parlare è Marysthell Polanco, ex showgirl e per anni amica di Silvio Berlusconi, che ospite di Linea Social su ErreTv, ha detto la sua su una delle vicende più chiacchierate del mondo dello spettacolo italiano.

“Non poteva essere eliminata dalla tv”: Marysthell Polanco parla di Belen

Nel corso dell’intervista a Linea Social, riportata da Biccy, Marysthell Polanco ha espresso parole affettuose e di grande stima nei confronti di Belen Rodriguez. “A me è dispiaciuto tanto per Belen, io l’ho conosciuta tanti anni fa, su Netflix c’è anche una scena in cui siamo io e lei con Gianluca Vacchi e Marco Borriello“, ha raccontato.

La Polanco ha voluto sottolineare il lungo percorso professionale della showgirl argentina, paragonandola a icone del mondo dello spettacolo: “Belen è arrivata a un’età, senza mai crisi professionali, ha lavorato per tantissimi anni. Per me Belen è come Alba Parietti, Valeria Marini, una grande diva e showgirl affermata. Dopo tutti i lavori che ha fatto non poteva essere eliminata dalla tv“.

Poi ha rivelato un dettaglio importante che alimenta nuovi interrogativi: “Ma posso dire che non sono stati i figli di Silvio, loro non hanno eliminato nessuno, ma un’altra persona che non la voleva. C’è una persona che non la voleva“.

“Barbara d’Urso non dava fastidio a Mediaset, ma a una persona”

Marysthell Polanco non si è fermata a Belen Rodriguez, aggiunge Biccy, ma ha parlato anche di Barbara d’Urso, confermando che secondo lei anche la conduttrice napoletana sarebbe stata “eliminata” da una figura esterna ai vertici dell’azienda.

“Hanno eliminato anche la d’Urso, che lavorativamente era al top, bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare, lei è una donna che il suo lavoro lo sa fare bene”, ha detto con convinzione. Anche in questo caso, ha escluso ogni coinvolgimento da parte della famiglia Berlusconi o della direzione Mediaset: “Barbara non dava fastidio a Mediaset, ma a una persona. Non c’entra nulla Pier Silvio, non c’entrano i figli di Silvio“.