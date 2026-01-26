Tommaso Zorzi svela dei retroscena sul programma Cortesie per gli ospiti: tra piedini sotto il tavolo, finali doppi e minacce sui social.

Dopo aver emozionato il web con un video in lacrime, Tommaso Zorzi è tornato a condividere contenuti più leggeri e ironici. L’occasione è arrivata grazie a un box domande aperto sui social, interamente dedicato alla sua esperienza a Cortesie per gli ospiti. L’influencer e conduttore, entrato nel cast del programma di Real Time come giudice esperto di home style il 25 marzo 2024, al posto di Diego Thomas, ha risposto con sincerità e ironia alle curiosità del suo pubblico.

“Mi faceva il piedino”: il racconto ‘piccante’ di Tommaso Zorzi

Tra le domande ricevute su Instagram, una ha attirato particolare attenzione: un utente ha chiesto se ci fosse mai stato un concorrente di Cortesie per gli ospiti che l’avesse messo a disagio. +

La risposta di Tommaso Zorzi non si è fatta attendere, ed è stata tanto diretta quanto ‘piccante’: “Una volta c’è stato un concorrente che per tutto il pranzo mi faceva il piedino. Non sapevo cosa fare, l’avrò preso a calci sotto il tavolo per un’ora ma o gli piaceva essere preso a calci, ma continuava imperterito a infilare questa gamba tra le mie“.

Cortesie per gli ospiti è tutto finto: la verità sul finale e le minacce

A chi gli ha chiesto se a Cortesie per gli ospiti fosse tutto vero, Tommaso Zorzi ha confermato senza esitazioni: “È tutto vero, anzi è un po’ meno vero del vero perché ci sono anche tanti tagli. Certe cose non possono andare in onda (…)“.

Sempre durante la sessione di domande su Instagram, l’ex gieffino ha condiviso anche un dettaglio curioso sul funzionamento del programma. Ha spiegato che la produzione gira due finali diversi, uno per ciascuna coppia in gara, per evitare spoiler: i concorrenti, quindi, scoprono solo al momento della messa in onda chi ha realmente vinto.

Non sono mancati poi riferimenti alle reazioni dei concorrenti sconfitti, che a volte sembrano prendere la sconfitta un po’ troppo sul serio. “A volte, quelli che perdono, iniziano tipo… ricevo tipo dm di minaccia da gente che ha perso“, ha raccontato con il suo solito tono ironico.