A Verissimo, Enrica Bonaccorti racconta il difficile percorso contro il tumore al pancreas e condivide anche il suo ultimo desiderio.

Dopo il racconto del dramma vissuto da Alessandra Martines, Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin, ha ospitato Enrica Bonaccorti, che ha scelto ancora una volta di mostrarsi con sincerità e coraggio. L’ex conduttrice ha parlato apertamente del suo difficile percorso di cura contro il tumore al pancreas e ha condiviso un suo ultimo desiderio.

Enrica Bonaccorti a Verissimo: la battaglia contro il tumore al pancreas

“Fa un po’ fatica tutto, ma sto bene“, ha detto Enrica Bonaccorti a Verissimo, senza nascondere la complessità della situazione. Il tumore al pancreas che l’ha colpita, al momento, non è operabile. La speranza, però, non è del tutto svanita: “Tra tre mesi si faranno le indagini e vedremo se si potrà operare“.

Nel frattempo, le cure proseguono, ma con risultati altalenanti: “Speravo meglio, invece ho ripreso tutta la chemio perché non era cambiato granché. Ogni tanto va bene, ogni tanto va male“.

L’amore per la figlia Verdiana e il suo ultimo desiderio

Nel corso dell’intervista a Verissimo, Enrica Bonaccorti ha parlato anche del profondo legame con la figlia Verdiana, avuta nel 1973 dal regista Daniele Pettinari, che abbandonò la famiglia quando la bambina era ancora molto piccola.

“Mi rimprovera in continuazione. Non posso mangiare i dolci. Ha fatto una scenata al mio assistente“, ha raccontato a Silvia Toffanin. “Sto scrivendo delle cose e le faccio leggere a Verdiana. Racconto, quasi tutto, tutta la mia vita. Non voglio far soffrire mia figlia. Vorrei darle tutte le cose belle“, ha aggiunto.

Concludendo l’intervista a Verissimo, la Bonaccorti ha citato il suo libro ‘Nove novelle senza lieto fine’, aggiungendo il suo ultimo desiderio: “Al mio funerale non voglio fiori“.