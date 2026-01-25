Alessandra Martines racconta a Verissimo il dramma vissuto con la figlia Stella, colpita da un cancro. Ecco come sta oggi.

Non solo l’annuncio del ritorno del tumore per Carolyn Smith, nota giudice di Ballando con le Stelle. Anche Alessandra Martines, ex ballerina e attrice amata dal grande pubblico, ha scelto di raccontarsi con sincerità a Verissimo, nella puntata andata in onda sabato 24 gennaio. Al centro del suo racconto, un periodo difficile della sua vita.

“Aveva un cancro”: la diagnosi che ha sconvolto Alessandra Martines

Ospite a Verissimo, Alessandra Martines ha ricordato il momento in cui ha scoperto che la figlia Stella era affetta da un linfoma non Hodgkin, dopo una prima diagnosi errata: “Mi è stato detto che aveva un cancro, un cancro delle ghiandole, per un periodo c’è stato un errore di diagnosi, si pensava fosse una mononucleosi perché i sintomi erano identici“.

L’attrice ha raccontato di aver saputo la diagnosi per telefono la sera e di aver scelto di non dirlo subito alla figlia: “Io ho recitato, perché mi sono detta che saperlo in quel momento non avrebbe fatto altro che turbarle il sonno, ma l’indomani siamo andati dal medico, che le ha detto che il risultato della biopsia era positivo“.

Come sta adesso: il racconto a Verissimo

Il percorso di cura è stato lungo e doloroso: “C’è stata la chemio, la radio, da madre devi avere coraggio per andare avanti, per sostenere, ma non vuol dire non avere paura. Hai sempre la paura dentro di te, la paura che tua figlia possa morire“.

Alessandra Martines ha poi riflettuto su quanto sarebbe stato diverso affrontare quella situazione con la fede. Oggi la figlia Stella sta bene e la malattia è in “remissione totale“. Il suo percorso, però, ha portato a un cambiamento profondo nella sua vita.

L’ex ballerina e attrice ha raccontato che durante un controllo, in cui si era temuto un nuovo nodulo, poi risultato benigno, Stella ha avuto un momento di forte spiritualità: “È entrata dentro una chiesa, in quel momento ha detto Signore spiegami tu e ha avuto una conversione fortissima“.

Una trasformazione che ha portato la ragazza ad abbandonare il mondo dello spettacolo e a dedicarsi completamente allo studio della teologia.