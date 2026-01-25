Ezio Greggio nella bufera per una battuta su Gianluigi Nuzzi a Striscia la Notizia: sui social esplode la polemica. Il video.

In passato, Gianluigi Nuzzi ha spiegato come si è fatto le cicatrici al volto. Oggi, il giornalista è tornato al centro dell’attenzione non per un’inchiesta o una trasmissione, ma per una frase pronunciata da Ezio Greggio durante una puntata di Striscia la Notizia. Il celebre programma satirico di Antonio Ricci ha debuttato con ottimi ascolti, raggiungendo 2.783.000 spettatori e uno share del 18.6%, ma una gag in studio ha generato un’ondata di polemiche sui social.

“Se finisce sotto una moto…”: la gag di Ezio Greggio su Gianluigi Nuzzi

Durante Striscia la Notizia, la criminologa Roberta Bruzzone, volto nuovo della stagione, ha lasciato lo studio a bordo di una moto. I due conduttori, Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio, hanno inscenato una finta gag ironizzando su un incidente.

Iacchetti ha commentato: “Ha preso in pieno Nuzzi! Gli avrà provocato una frattura di Quarto Grado“, facendo riferimento con un gioco di parole al programma condotto da Gianluigi Nuzzi. Ma è stata la risposta di Greggio a sollevare la polemica: “Bisogna dire che se finisce in un incidente, sotto una moto, Nuzzi può solo che migliorare! Mica peggiora“.

Una frase in linea con lo stile provocatorio del comico, ma che è stata accolta in modo tutt’altro che leggero da parte del pubblico.

La polemica sui social

La battuta ha rapidamente fatto il giro dei social, dove molti utenti hanno espresso il proprio disappunto. Le critiche a Ezio Greggio si sono concentrate sulla mancanza di sensibilità, considerando che Gianluigi Nuzzi in passato ha raccontato di aver avuto un incidente in scooter.

Diversi commenti hanno definito la frase come una ‘scivolata di stile’, giudicandola inopportuna e fuori luogo. Tra i messaggi più condivisi sui social si leggono frasi come: “Vergogna infinita“, “Che battuta infelice, ma d’altronde, cosa aspettarsi“, e “Il punto più basso“, a dimostrazione di quanto la gag non sia stata accolta con ironia, ma piuttosto con forte disapprovazione.