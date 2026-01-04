Gianluigi Nuzzi, incidente violentissimo in scooter: “Irriconoscibile”. Cosa gli è successo

Gianluigi Nuzzi ha spiegato come si è fatto le cicatrici al volto: il racconto dell’incidente in scooter a Paros, in Grecia.

Mentre Mara Venier ha chiuso il suo 2025 in ospedale, Gianluigi Nuzzi continua a mostrarsi in TV con le cicatrici ben visibili sul volto, un segno che molti telespettatori hanno notato e che spesso suscita curiosità. Quei segni raccontano una storia personale molto forte, legata a un grave incidente. Ne ha parlato lui stesso, spiegando in modo dettagliato cosa gli è accaduto.

Gianluigi Nuzzi, come si è fatto le cicatrici sul volto: l’incidente

Era il 1998 quando Gianluigi Nuzzi si trovava in vacanza in Grecia, sull’isola di Paros. Durante un pomeriggio estivo, stava raggiungendo un amico che faceva surf, ma ha avuto un grave incidente in scooter con una Jeep. A raccontarlo è stato lo stesso giornalista.

In una di queste su Italia Oggi ha detto: “La cicatrice me la sono fatta a Paros, in Grecia, incidente in scooter nel pomeriggio di un giorno d’estate. Ero in vacanza, stavo raggiungendo un amico che faceva surf, mi sono distratto e sono caduto“.

“Irriconoscibile, mia sorella è svenuta”

Le conseguenze furono molto serie. Il conduttore rimase ricoverato in ospedale per mesi a causa delle gravi ferite riportate al volto. In un’intervista rilasciata a Ok Salute, ha ricordato quanto accaduto, aggiungendo un dettaglio molto forte: “Hanno fatto tutti un ottimo lavoro, ma l’incidente era stato così violento da rendermi irriconoscibile: quando è venuta a trovarmi mia sorella Lucia è finita in terra svenuta“.

La parte destra del volto di Gianluigi Nuzzi porta ancora oggi i segni di quell’incidente, ma il conduttore non li ha mai nascosti. Non ha mai ricorso a interventi per eliminarli, mostrandosi sempre con naturalezza davanti alle telecamere. È stato inviato per diverse testate giornalistiche, ha scritto libri d’inchiesta di grande successo e conduce Quarto Grado e Dentro la Notizia.