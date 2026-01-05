Loredana Lecciso ha avuto un malore alla stazione Centrale di Milano prima di Domenica In. Ecco come sta adesso.

Dopo l’aggressione a Milano nel 2025, il nuovo anno inizia per Loredana Lecciso con un altro momento difficile. La showgirl è stata colta da un malore nella stazione Centrale di Milano, mentre si preparava a partire per Roma per partecipare alla puntata del 4 gennaio di Domenica In. Ecco cosa è successo e come sta adesso.

Loredana Lecciso e il malore prima di Domenica In: cosa è successo

Durante la puntata di Domenica In del 4 gennaio, Loredana Lecciso ha raccontato di essere svenuta in stazione Centrale a Milano, poco prima di salire sul treno diretto a Roma. La showgirl era attesa negli studi Rai per partecipare alla trasmissione insieme ad Al Bano. È stata lei stessa a spiegare quanto accaduto, sia attraverso un messaggio sui social che in diretta televisiva.

“Sono svenuta in stazione Centrale“, ha dichiarato in studio. Ha poi voluto ringraziare le forze dell’ordine che l’hanno soccorsa in quei momenti difficili: “Sono stata felicemente colpita dall’immediatezza delle forze dell’ordine“. Nonostante il malore, la Lecciso è riuscita a partecipare regolarmente alla trasmissione condotta da Mara Venier.

Le sue attuali condizioni

Nel corso della puntata di Domenica In, Mara Venier ha cercato di alleggerire il racconto con una battuta: “Non sarai mica incinta?“. Loredana Lecciso ha smentito subito con un sorriso, aggiungendo: “Mi sono ripresa“. La showgirl è apparsa tranquilla, anche se ha ammesso di attraversare un periodo particolare della sua vita.

Ha infatti confidato di volersi tenere lontana dai riflettori: “In questa fase non amo particolarmente alcun tipo di esposizione“, ha detto, confermando un atteggiamento più riservato. Al Bano ha spiegato che ha dovuto quasi convincerla a partecipare alla trasmissione. “Le cose più autentiche sono quelle che già abbiamo. La mia attenzione è rivolta a tutto ciò che è più vero e quotidiano. Sto bene nel mio“, ha concluso.