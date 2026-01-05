Simona Ventura rompe il silenzio sul flop del Grande Fratello Nip e sul caso Alfonso Signorini: cosa ha detto e quali sono i suoi progetti futuri.

Mentre il suo nome è tra i più quotati per sostituire Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip, Simona Ventura fa chiarezza sul bilancio della recente edizione Nip – commentando il recente scandalo che ha coinvolto il suo collega – e sul suo possibile futuro televisivo. A pochi giorni dalla fine del programma, la conduttrice si è raccontata in un’intervista al Corriere della Sera del 3 gennaio 2026.

Quali sono i progetti futuri di Simona Ventura

In attesa di capire se sarà proprio lei a prendere il posto di Alfonso Signorini, la conduttrice Simona Ventura guarda avanti. È infatti già impegnata in un nuovo progetto: un documentario dedicato a Padre Pio, realizzato insieme al marito Giovanni Terzi.

“Lui è il santo contemporaneo più amato al mondo. È morto nel 1968, è dunque moderno, ed è stato proclamato santo nel 2002, non senza problemi e contestazioni, peraltro“, spiega al Corriere della Sera.

“Combatteva con il maligno, perché la notte aveva combattuto col diavolo. Abbiamo trovato fotografie di guanti intrisi di sangue. E questo mi affascina. Io non sono mai andata con il gregge, ma ho sempre cercato di capire cosa succede dall’altra parte“, ha aggiunto.

Il ‘flop’ del Grande Fratello e il caso Signorini

Il Grande Fratello 19, andato in onda dal 29 settembre al 18 dicembre 2025 nella sua versione Nip, ha registrato i dati d’ascolto più bassi di sempre: solo 1.829.000 telespettatori di media e uno share fermo al 14,93%. Anche la finale ha confermato il calo d’interesse del pubblico.

Simona Ventura, però, non si dice affatto delusa: “Il 2025 è stato un anno straordinario perché ho avuto l’opportunità di fare un programma complesso, ma entusiasmante con una grande squadra di lavoro. E anche come ascolti non è andata malissimo. In Spagna ha chiuso al 5 per cento di ascolti“, ha dichiarato.

Sullo sfondo rimane l’incognita della prossima edizione del Grande Fratello Vip, prevista per marzo, che potrebbe non essere più guidata da Alfonso Signorini, coinvolto in vicende personali.

Alla domanda diretta sul futuro del collega, la Ventura ha risposto in modo secco: “Alfonso Signorini? Non ne parlo“. Ebbene, le sue ‘parole’ sono destinate a fare scalpore.