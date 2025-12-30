Dopo l’autosospensione di Signorini, il Grande Fratello Vip 2026 cerca un nuovo volto: ecco i sette nomi più discussi per la conduzione del reality.

Dopo lo scandalo sollevato da Fabrizio Corona e l’auto-sospensione di Alfonso Signorini, il futuro della conduzione del Grande Fratello Vip resta avvolto nel mistero. La nuova edizione, prevista per marzo 2026, andrà comunque in onda regolarmente, ma sarà affidata a un volto diverso. I provini – secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia – sarebbero già ripartiti “in gran segreto“. Intanto, circolano già sette nomi dei possibili conduttori.

Ilary Blasi e Simona Ventura: le più quotate per sostituire Signorini

Tra le candidate principali alla conduzione c’è Ilary Blasi, che ha già condotto tre edizioni del Grande Fratello Vip e che, pur essendo ancora in squadra Mediaset, al momento è presente solo con Battiti Live in estate. Su di lei pesa però il recente flop del programma The Couple – Una Vittoria Per Due.

Un altro nome da tenere d’occhio è quello di Simona Ventura, che ha già condotto l’ultima edizione del Grande Fratello, nonostante gli ascolti non brillanti.

I nome degli outsider per condurre il Grande Fratello

Tra i nomi emersi, aggiunge Biccy, per la nuova conduzione figura anche Michelle Hunziker, attualmente senza programmi in palinsesto come All Together Now e Michelle Impossibile & Friends. Non è da escludere nemmeno Veronica Gentili, rimasta senza L’Isola dei Famosi, che dovrebbe tornare solo nel 2027.

Un possibile ritorno potrebbe riguardare anche Alessandra Viero, giornalista che in passato era stata già presa in considerazione per il Grande Fratello. Infine, tra i nomi più sorprendenti c’è quello di Sonia Bruganelli, ex opinionista sia della versione Vip che Nip del reality.

Ma il vero colpo di scena potrebbe essere rappresentato da Selvaggia Lucarelli. Secondo le indiscrezioni, “potrebbe accettare di lasciare il posto fisso da Milly Carlucci solo in cambio di 40 prime serate alla conduzione“.