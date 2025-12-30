Laura Pausini incanta la tv americana con una sua versione della canzone “La Isla Bonita” di Madonna: il video è virale.

Mentre le voci di un approdo come co-conduttrice di Sanremo 2026 sono sempre più insistenti, Laura Pausini continua a collezionare successi internazionali. L’ultima apparizione risale a domenica scorsa, quando l’artista si è esibita sulla rete televisiva americana CBS, partecipando all’evento “A Grammy Celebration of Latin Music“. Un’occasione speciale durante la quale ha reso omaggio a una delle protagoniste assolute della musica: Madonna.

Due nuovi album in uscita nel 2026

Oltre all’omaggio a Madonna, durante l’evento Laura Pausini ha anche cantato “Oye Mi Canto Con“, brano legato a Gloria Estefan. Entrambe le canzoni faranno parte dei suoi nuovi progetti discografici: “Io Canto 2“, che sarà disponibile dal 6 febbraio 2026, e “Yo Canto 2“, in uscita il 13 marzo 2026.

Laura Pausini canta “La Isla Bonita” per celebrare Madonna

L’esibizione di Laura Pausini è stata introdotta dall’attrice Roselyn Sánchez, celebre per il ruolo in “Devious Maids“, che ha elogiato l’artista romagnola definendola “ineguagliabile e talentuosa“. Le sue parole sono state: “Stasera una delle voci più celebrate ci presenterà la sua versione di questa hit. Con un Grammy e quattro Latin Grammy, lei è la prima donna italiana ad essere stata onorata con il premio di persona dell’anno dalla Latin Recording Academy. Lei è così bella, così talentuosa, adesso ascoltiamo La Isla Bonita cantata da questa donna ineguagliabile“.

La Pausini ha interpretato una personale versione di “La Isla Bonita“, celebre brano di Madonna. Un tributo sentito, che si inserisce in un legame artistico più profondo tra le due: nel 2007 aveva già eseguito una versione riarrangiata del brano durante il suo concerto a San Siro. Inoltre, nel 2004, la cantante di Solarolo ha pubblicato “Mi Abbandono a Te“, una canzone co-scritta con Madonna.