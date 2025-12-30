Con la nuova stagione di Don Matteo alle porte, Raoul Bova racconta per la prima volta la proposta fatta dopo lo scandalo.

Giovedì 8 gennaio torna su Rai1 Don Matteo con una nuova stagione e con Raoul Bova ancora nei panni di Don Massimo. Ma la sua presenza sul set non era affatto scontata. Dopo lo scandalo che lo ha travolto lo scorso giugno, l’attore ha fatto una richiesta del tutto inaspettata, arrivando a mettere seriamente in discussione il suo ruolo nella serie. Mentre l’occhio del ciclone è ora puntato su Alfonso Signorini, resta da chiedersi: cosa ha davvero chiesto l’attore? E cosa lo ha spinto a pensare a un gesto tanto estremo? Ecco le sue dichiarazioni a Tv Sorrisi e canzoni.

Raoul Bova e la richiesta dopo lo scandalo

A raccontare tutto è lo stesso Raoul Bova, in un’intervista a Tv Sorrisi e canzoni. Dopo che la sua vita privata è finita sotto i riflettori, l’attore ha voluto affrontare direttamente la questione: “Quando è successo quello che sappiamo, ho convocato i produttori della serie per capire cosa fosse meglio fare“.

Nessuna intenzione di difendersi a tutti i costi, anzi. “Ho detto loro: ‘Se pensate che, con la mia vita personale, stia facendo del male a una fiction così amata, ditemelo e mi faccio da parte‘”.

L’attore ha persino proposto un’uscita definitiva e drammatica del suo personaggio: “Avevo persino proposto di far morire improvvisamente don Massimo per uscire di scena“.

La decisione della produzione di Don Matteo

La risposta della produzione di Don Matteo è stata chiara, ma ferma. Prima di tutto, hanno voluto garanzie: “Loro mi hanno detto: ‘Se hai fatto qualcosa di illecito, diccelo subito così troviamo un modo giusto per andare avanti‘”. Una verifica necessaria, che però si è conclusa senza problemi: “Non lo avevo fatto, perciò abbiamo continuato a lavorare con serenità“.

L’esperienza sul set, nonostante tutto, è stata positiva. Nessun commento negativo, nessun atteggiamento ostile: “Ho avuto il supporto di tutti. “È la filosofia di Don Matteo”, mi dicevano“.

Un clima di solidarietà che ha aiutato ad Raoul Bova affrontare uno dei momenti più difficili della sua vita. “Nella serie parliamo spesso di peccato, di persone che possono sbagliare. Se l’attore che ha sbagliato non venisse perdonato, ci contraddiremmo…“.