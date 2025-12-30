Elisabetta Canalis, primo Capodanno con Alvise Rigo: arriva la conferma sui social

Elisabetta Canalis e Alvise Rigo “ufficializzano” la loro relazione con il primo Capodanno insieme a Los Angeles.

Dopo il primo selfie per il compleanno di lui, Elisabetta Canalis e Alvise Rigo hanno deciso di salutare insieme il nuovo anno, condividendo il loro primo Capodanno di coppia a Los Angeles. I rumor su una possibile relazione circolavano da tempo, ma è stata proprio lei a mettere fine alle voci e dando “ufficialità” alla loro storia.

Il nuovo capitolo sentimentale per Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis si lascia alle spalle la recente rottura con Georgian Cimpeanu, avvenuta dopo la separazione da Brian Perri. In una recente intervista a Vanity Fair, ha raccontato il suo modo di approcciarsi ai sentimenti: “Non bisogna mai abbassare la guardia, ma ammetto di avere un approccio naïf all’amore: voglio lasciarmi sorprendere. Seguo il cuore, non potrei mai scegliere un partner solo perché ‘piace’ agli altri. L’amore vero è quello che non ti chiede di cambiare. Preferisco rischiare, ma vivere qualcosa che mi fa battere il cuore“.

Il primo Capodanno con Alvise Rigo

I due si sono conosciuti durante le riprese di un reality a tema sportivo a cui hanno partecipato entrambi. Fin da subito tra Elisabetta Canalis e Alvise Rigo è nata un’intesa speciale, che si è presto trasformata in qualcosa di più profondo.

Dopo settimane di indizi e discrezione, la coppia è pronta a vivere alla luce del sole questa nuova storia. La recente condivisione sui social da parte dell’ex Velina ha rappresentato un segnale chiaro sulla loro relazione. Nelle Instagram Stories, appare circondata da un gruppo di amici, tra cui lo stesso Alvise, taggato direttamente nelle immagini.

“Primi fuochi d’artificio, e non solo di Capodanno“, scrive Vanity Fair, cogliendo l’atmosfera festosa e romantica del momento che la coppia ha scelto di vivere insieme nella città californiana.