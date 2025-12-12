Elisabetta Canalis torna al centro dell’attenzione con foto sensuali su Instagram e la prima immagine insieme ad Alvise Rigo: cosa sta succedendo davvero.

Elisabetta Canalis è tornata prepotentemente al centro dell’attenzione, confermandosi una delle figure più seguite e commentate sui social. Bastano pochi scatti, pubblicati senza clamore ma dal forte impatto visivo, per scatenare reazioni, commenti e ipotesi che vanno ben oltre l’estetica.

E, come spesso accade quando si parla dell’ex velina, dietro immagini apparentemente leggere si nasconde qualcosa di più: un momento personale che sembra segnare una svolta, anche sul piano sentimentale. Dopo aver svelato di recente il suo vero amore, il gossip torna su di lei con nuovi sospetti…

Le foto che incendiano Instagram e lasciano i fan senza parole

Non è certo una novità vedere Elisabetta Canalis in versioni sensuali e curate nei minimi dettagli, ma questa volta l’effetto sorpresa è stato immediato. Negli ultimi scatti condivisi su Instagram, la showgirl appare alla finestra, con alle spalle lo skyline di Los Angeles. Indossa pantaloni di pelle che esaltano il suo fisico e una maglia che si solleva, lasciando intravedere il seno seminudo: immagini che hanno raccolto in pochissimo tempo una pioggia di like e commenti.

I follower si sono divisi tra chi ha elogiato la sua bellezza senza tempo e chi ha sottolineato la naturalezza con cui Canalis continua a raccontarsi sui social, senza filtri né eccessi costruiti. Un post che, ancora una volta, dimostra come Elisabetta riesca a “prendere in contropiede” il suo pubblico, anche quando sembra semplicemente mostrarsi per quello che è.

Elisabetta Canalis con Alvise Rigo e la relazione ufficializzata

Se le immagini sensuali hanno acceso Instagram, è stato però un altro contenuto a far drizzare le antenne agli esperti di gossip. Dopo mesi di indiscrezioni, mezze conferme e silenzi strategici, Elisabetta Canalis ha infatti pubblicato un selfie insieme ad Alvise Rigo, condiviso in occasione del compleanno di lui.

Fino a quel momento, la presunta love story era rimasta sospesa tra indizi social e avvistamenti. Già lo scorso agosto era stata la stessa Canalis a disseminare segnali che lasciavano intendere un weekend romantico trascorso insieme sulle spiagge di Los Angeles. Successivamente, però, erano arrivati segnali contraddittori: “pause”, momenti di distanza e ritorni che avevano alimentato dubbi sulla solidità del rapporto.

Il selfie pubblicato poche ore fa rappresenta però un punto di svolta: è la prima foto ufficiale insieme e, di fatto, sancisce la relazione. Un gesto che arriva dopo anni complessi per Elisabetta, segnati dal divorzio da Brian Perri e dalla relazione con Georgian Cimpeanu durata due anni. Una scelta che sembra raccontare il desiderio di vivere l’amore con maggiore cautela, ma anche con più consapevolezza.