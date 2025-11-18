“È il mio compagno di vita”: Elisabetta Canalis ha un nuovo amore, ecco la sua dedica

Elisabetta Canalis parla del suo amore con una dedica dolcissima definendolo il suo compagno di vita. Il messaggio conquista i fan.

Negli ultimi mesi Elisabetta Canalis ha condiviso con i suoi follower racconti e momenti che hanno lasciato trasparire un cambiamento profondo nella sua vita privata. La showgirl ha iniziato a far trasparire un nuovo equilibrio familiare, fatto di affetti sinceri, quotidianità ritrovata e una presenza speciale che – a suo dire – le avrebbe “cambiato la vita”. Un legame nato quasi per caso, ma diventato in pochissimo tempo uno dei punti fermi della sua routine tra Los Angeles e la Sardegna.

Elisabetta Canalis e il libro dedicato al suo nuovo compagno di vita

Che Elisabetta Canalis avesse un amore sconfinato per gli animali era cosa nota, ma questa volta il suo racconto va oltre la semplice passione. L’ex velina ha infatti annunciato l’uscita del suo nuovo libro, “Una zampa sul cuore. Storie di Nello e i suoi amici, tra dolcezza, coraggio e libertà”, in arrivo il 25 novembre. Un progetto nato quasi all’improvviso, come confessa lei stessa, dopo anni di volontariato tra i canili di Los Angeles e il Rifugio Fratelli Minori della L.I.D.A. di Olbia.

“Vivere con gli amici a quattro zampe è come condividere un’esperienza con dei “piccoli consiglieri”. Da un lato ti danno tanto, dall’altro ti chiedono una grande responsabilità”, ha spiegato a Fanpage.it. Una responsabilità che la Canalis si è sempre presa fino in fondo, anche quando i temi diventano complessi: “Non volevo fare una cosa troppo strappalacrime… ma poi ho deciso di metterla dentro lo stesso”, racconta riferendosi all’eutanasia praticata nei canili statunitensi.

Chi è davvero Nello

Il “nuovo amore” di Elisabetta Canalis altro non è che Nello, il cane adottato quando aveva già due anni e che oggi definisce senza esitazione “uno spirito libero”. Un incontro non semplice: “Nello non era il cane dolce che si può immaginare”, racconta. Un carattere forte, indipendente, quasi selvatico. Eppure, con il tempo, qualcosa è cambiato.

“Insieme agli altri cani e a mia figlia Skyler siamo una famiglia unita e lui è il mio compagno di vita”, confessa. “Conosce tutto di me, le mie abitudini… ci siamo fusi l’uno con l’altro”. Un legame autentico, profondo, che la stessa showgirl descrive come un equilibrio perfetto fatto di rispetto, spazi condivisi e affetto reciproco.