Una frase riaccende un déjà vu clamoroso al Grande Fratello: il “ritorno” di Giulia De Lellis infiamma la Casa e scatena il web.

Al Grande Fratello si vive anche di ritorni. Questa volta è successo a Giulia De Lellis, storica ex protagonista del reality, tornata a sua insaputa al centro dell’attenzione. E’ accaduto durante l’ultima puntata, andata in onda nella prima serata di ieri 17 novembre, quando è andata in scena un’ondata di déjà vu tra pubblico, social e perfino tra gli inquilini della Casa. Un episodio che ha rimesso sotto i riflettori un nome amatissimo – oggi al centro del gossip dopo essere diventata mamma – che sembrava lontano da anni, ma che improvvisamente è tornato sulla bocca di tutti: quello di Giulia De Lellis. Ma cosa ha fatto scattare questo improvviso “ritorno”?

Lo scontro nella Casa del Grande Fratello

Tutto è partito dal confronto tra Grazia Kendi e Carlotta, la fidanzata di Mattia, entrata per chiarire il caso della lettera ricevuta in settimana. Carlotta, visibilmente infastidita dall’atteggiamento della concorrente, si è rivolta a lei chiedendole di “andare a giocare un po’ più là”. Una frase che ha riportato subito a quell’iconico 2016, quando Giulia De Lellis, entrando nella Casa per confrontarsi con Asia Nuccetelli, pronunciò le parole che l’hanno resa una vera protagonista della storia del GF Vip.

Grande Fratello logo – www.donnaglamour.it

Anche Grazia, dopo la puntata, ha fatto notare il parallelo: “Vedi che Giulia De Lellis al Grande Fratello ci è passata nel 2016. Che fai 8 anni dopo? GDL is back?”, ha detto, ancora scossa e in lacrime per il confronto. Poi ha aggiunto: “Io l’ho sentita, manco le ho risposto. Non puoi venire qua a dire cose che hanno detto anni fa… voleva fare la scena che fece scandalo. Ma quella è Giulia De Lellis”.

Il retroscena che riaccende il mito di Giulia De Lellis

Solo dopo la diretta del Grande Fratello, sfogandosi con Jonas e Anita, Grazia ha ammesso il peso di quanto accaduto: “Una settimana che mi tengo sta cosa. Non l’ho fatto per me, lo giuro. Ero consapevole che sarei passata male. Se ci fosse stata scritta una cosa grave, gliel’avrei detto”. Jonas ha provato a tranquillizzarla: “Non ti devi giustificare… era una scelta difficile”. Ma il web, nel frattempo, era già esploso.

Clip, meme, paragoni, hashtag: tutto ruotava attorno alla sensazione che quella scena fosse una citazione – involontaria o meno – del momento più famoso di Giulia De Lellis al GF. E così, tra lacrime, accuse e ironia, la domanda è finita in tendenza: “Ma quindi… Giulia De Lellis è tornata?”. Ma nell’immaginario del pubblico, nella dinamica del reality e nel modo in cui ancora oggi si misurano i momenti iconici… sì, per molti la risposta è una sola: Giulia De Lellis è più presente che mai.