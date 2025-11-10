Giulia De Lellis torna a parlare dopo la nascita della figlia Priscilla e chiarisce le voci sui presunti ritocchini estetici: la sua risposta sorprende i fan e svela cosa è davvero successo dopo il parto.

Da quando è tornata attiva sui social dopo la nascita della piccola Priscilla, Giulia De Lellis è stata letteralmente travolta dalle domande: dalla sua nuova vita in tre con la bambina e Tony Effe al suo aspetto più raggiante che mai. Pelle perfetta, sorriso luminoso, look sempre curato: un mix che ha spinto molti follower a porsi la stessa domanda. In tantissimi, infatti, le hanno scritto per sapere se si fosse già concessa qualche “ritocchino” estetico dopo il parto. L’influencer ha deciso di rispondere pubblicamente, chiarendo una volta per tutte la questione con parole molto dirette.

Il messaggio chiaro ai follower

Giulia De Lellis non ha esitato a rispondere alle curiosità dei fan con la sua solita schiettezza. In una serie di stories, ha spiegato senza filtri, replicando a suo modo anche a qualche piccola critica ricevuta: “Mi avete chiesto tutti cosa ho fatto, cioè se sono tornata dal mio chirurgo. A titolo informativo: in gravidanza e in allattamento non si può, non potete, neanche io posso, purtroppo per me, fare nessun tipo di trattamento estetico, chirurgico, che ne so iniezioni, eccetera, perché è assolutamente sconsigliato. Non si deve fare”.

Un monito chiaro e deciso, quello della neomamma 29enne romana, che ha voluto anche sensibilizzare su un tema spesso trattato con superficialità. La maternità, infatti, comporta tempi e attenzioni che non sempre si conciliano con certe pratiche estetiche.

La verità di Giulia De Lellis dopo il parto

De Lellis – che ha dato alla luce la piccola Priscilla lo scorso 7 ottobre – ha poi aggiunto un dettaglio che ha fatto sorridere i fan: “Quindi no, non ho fatto nulla. Secondo me è il trucco, forse le luci, non lo so. Me lo avete chiesto tutti. Giusto un po’ di laminazione a ciglia e sopracciglia, che non facevo da un po’. Quindi zigomi, robe… non ho fatto niente”, ha chiarito ulteriormente.

Una replica che ha messo fine alle tante voci sul suo conto, confermando che il volto luminoso dell’influencer è frutto solo di make-up, buona luce e – certamente – della gioia di essere appena diventata mamma. Del resto, come ha sottolineato lei stessa, qualsiasi trattamento estetico è sconsigliato fino alla fine dell’allattamento.