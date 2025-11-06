Giulia De Lellis in crisi dopo la nascita di Priscilla: la confessione sulla sua nuova vita con Tony Effe

Giulia De Lellis si apre con i fan e racconta la sua nuova vita da mamma insieme a Tony Effe e alla piccola Priscilla.

Dopo settimane di silenzio e tanta curiosità da parte dei fan, Giulia De Lellis è tornata a condividere un frammento intimo della sua quotidianità. Mentre nei giorni scorsi si era concessa la sua prima uscita pubblica da neo mamma, ora l’influencer si lascia andare ad un racconto sincero e pieno di emozione, in cui ha parlato del cambiamento più grande della sua vita, tra gioie, fatiche e nuovi equilibri familiari.

La dolce rivoluzione nella vita di Giulia De Lellis

L’influencer romana, tra le più seguite d’Italia, è diventata mamma lo scorso 8 ottobre, accogliendo la piccola Priscilla Rapisarda, nata dall’amore con il rapper Tony Effe. Dopo qualche giorno di silenzio sui social, dovuto anche a un piccolo problema di salute post parto, l’ex volto di Uomini e Donne è tornata a condividere con i fan emozioni, riflessioni e piccoli scorci della sua quotidianità da neomamma.

Il ritorno a Milano, dove vive e lavora, ha segnato l’inizio di una nuova fase, fatta di notti insonni, gioie immense e un amore completamente diverso da tutto ciò che aveva conosciuto finora. “Siamo ufficialmente tornati a Milano e abbiamo iniziato questa nuova vita in tre”, ha raccontato in un video pubblicato su Instagram.

La nuova vita a tre dopo la nascita di Penelope

Giulia non nasconde le difficoltà dei primi giorni, ma al tempo stesso descrive la maternità come un dono che ha rivoluzionato il suo mondo. “È molto, molto faticosa ma ovviamente meravigliosa”, ha confessato l’influencer, spiegando come ogni piccolo gesto, ogni nuova abitudine, stia assumendo un significato diverso. Nel suo racconto, ha voluto sottolineare quanto sia vero che un figlio cambi la vita di una donna: “Non è un modo di dire. Sembra una frase fatta, ma in realtà non lo è: prendetela alla lettera. È un cambiamento che, se siete disposti a fare e lo fate con consapevolezza, è meraviglioso”.

Tra poppate, passeggiate e momenti di tenerezza, Giulia De Lellis sta imparando a gestire i nuovi ritmi, senza dimenticare l’importanza di prendersi cura di sé. Come ha fatto anche Cecilia Rodriguez, la De Lellis ha mostrato alcuni prodotti utilizzati durante e dopo la gravidanza, raccontando con sincerità e ironia questa nuova avventura che, come lei stessa ha ammesso, “non è facile, ma ripaga di tutto”.