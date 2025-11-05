Milly Carlucci, problemi a Ballando: “Si è rivolta a un legale”, cosa c’entra Barbara D’Urso

Tensioni a Ballando con le Stelle: secondo Gabriele Parpiglia, una concorrente avrebbe contattato un legale. Ecco cosa sta succedendo.

A pochi giorni dalla prossima puntata di Ballando con le Stelle, mentre arriva la decisione di Francesca Fialdini su un ritorno dopo l’infortunio, iniziano ad emergere segnali di tensione dietro le quinte del programma di Rai Uno. Nonostante in scena sembri regnare l’armonia, arriva un nuovo scoop di Gabriele Parpiglia su una concorrente che si è “rivolta a un legale“. Ecco, a seguire, la notizia nel dettaglio.

Le indiscrezioni di Gabriele Parpiglia su Ballando con le Stelle

Nel nuovo numero della sua rubrica Chicchi di Gossip, il giornalista Gabriele Parpiglia ha svelato un retroscena che riguarda Nancy Brilli. Secondo quanto riportato da Biccy, l’attrice non sarebbe soddisfatta dello spazio che le viene concesso durante la messa in onda di Ballando con le Stelle.

A infastidirla sarebbe il trattamento riservato a colleghe come Barbara D’Urso. Parpiglia ha scritto: “Qualcuno conta la d’Urso. La guerra tra le primedonne del sabato sera è sempre più sottile ed ecco lo scoop: Nancy Brilli è arrivata addirittura a ‘far’ contare da terze persone i minutaggi che vengono concessi a Barbara D’Urso durante la puntata”.

Nancy Brilli chiama un avvocato: problemi per Milly Carlucci

La tensione, però, non si fermerebbe alle semplici lamentele. Sempre secondo quanto riferito da Gabriele Parpiglia, l’attrice avrebbe preso una decisione importante: “Pare che Nancy si sia rivolta a un legale per far sì che le sue esibizioni all’interno del programma siano garantite in modo onesto, corretto, pulito e soprattutto, con il minutaggio giusto“. Una mossa che crea qualche tensione all’interno di Ballando con le Stelle, programma condotto da Milly Carlucci.

Un momento significativo si è verificato durante l’ultima puntata, quando, dopo la sua esibizione, Nancy Brilli si è rivolta ai tribuni del popolo con una frase che non è passata inosservata: “Ma come? Ma Matano, ma la giuria popolare?“. Un segnale, forse, del desiderio di maggiore attenzione e di un coinvolgimento più ampio nel giudizio sulla sua performance.