Francesca Fialdini verso il ritiro da Ballando con le Stelle: la sua decisione

Francesca Fialdini rompe il silenzio dopo l’infortunio a Ballando: cosa ha deciso di fare con il suo maestro Giovanni Pernice.

Durante le prove del venerdì sera, Francesca Fialdini ha avvertito un forte dolore al piede destro. Il responso è stato chiaro: infortunio e impossibilità di esibirsi in diretta. Le ipotesi su un possibile ritiro o una lunga pausa si sono diffuse rapidamente, ecco la decisione della conduttrice.

Le condizioni fisiche di Francesca Fialdini dopo l’infortunio

A chiarire le sue condizioni è stata la stessa Francesca Fialdini durante lo speciale “Ballando Segreto“. In collegamento, ha aggiornato il pubblico con parole sincere: “Come sono messa? Adesso poggio il tallone. Mi hanno fasciato e fatto il trattamento con l’ossido di zinco per riassorbire. Che dolori ho al momento? Ho il terzo e quarto dito del piede che mi fanno male. Oggi non ho fatto terapia“.

Milly Carlucci ha aggiunto dettagli sulla situazione: “Eviteremo di farti articolare troppo il piede. I dolori alle dita sono dovuti al fatto che non avendo articolato, adesso sei piena di liquido. Quindi serve fare un po’ di terapia manuale, un bel massaggio linfatico. Io mi sono rotta qualsiasi cosa, ma ce la facciamo sempre, anche questa volta!“.

Il ritiro da Ballando con le Stelle: la risposta della conduttrice

A togliere ogni dubbio sul prosieguo dell’avventura a “Ballando con le Stelle” è intervenuto il maestro di ballo Giovanni Pernice, che ha dichiarato chiaramente: “La nostra idea, la decisione è quella di… the show must go on. La giuria ci ha dato zero, ma è giusto così. Ringraziamo il pubblico che ci ha sostenuto e ci ha fatto passare il turno“.

Nonostante l’infortunio, quindi, la conduttrice ha deciso di non mollare. La sua partecipazione allo storico programma di Rai 1 continua con determinazione, grazie anche al supporto del suo maestro e all’affetto del pubblico.