Ecco come fare a partecipare a La Corrida, la nuova edizione, in onda sul Nove, dello storico programma TV.

La Corrida è uno dei programmi che hanno fatto la storia della televisione italiana. La prima edizione è andata in onda addirittura nel 1986 su Canale 5 e a condurla c’era l’indimenticato Corrado. Ma le origine di questo programma sono ben più lontane nel tempo, per la primissima puntata bisogna tornare al 1968 ma all’epoca non era un programma TV ma andava in onda alla radio, per la precisione su Radio Rai. Nel corso degli anni il programma lo abbiamo poi visto varie volte in TV, l’ultima nel 2020 su Rai 1 con Carlo Conti alla conduzione. Nell’autunno nel 2024 La Corrida è pronta a tornare, questa volta sul Nove e a presentarlo c’è Amadeus. Vediamo ora come fare a partecipare a La Corrida come concorrente.

Come partecipare a La Corrida come concorrente

A occuparsi del casting di La Corrida è l’agenzia Corima (che si occupa anche di selezionare il pubblico di molte altre trasmissione televisiva). I casting del programma di Amadeus sono stati ufficialmente aperti nel mese di giugno del 2024 e candidarsi è molto semplice. Ci sono due modi per poterlo fare:

Amadeus

1) Inviare una mail all’indirizzo [email protected] inserendo i vostri dati e una breve presentazione in cui dovrete indicare anche quali sono le vostre qualità artistiche.

2) Telefonare al numero +39 393 4093447.

La Corrida: i conduttori

Amadeus sarà il quinto conduttore della storia de La Corrida. Le prime dieci storiche edizioni sono state presentate da Corrado. Poi per otto anni è stato Gerry Scotti a fare le veci del padrone di casa dello show. Gerry Scotti ha poi lasciato il timone nel 2011 a Flavio Insinna per quella che è stata l’ultima edizione su Canale 5. Dal 2018 al 2020, per tre edizioni, La Corrida è passato su Rai 1 dove a presentarla è stato Carlo Conti. Ora, come detto, tocca appunto ad Amadeus.