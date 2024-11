Grande Fratello 2024, le anticipazioni della puntata di lunedì 11 novembre

Ecco quello che accadrà nella puntata che andrà in onda lunedì 11 novembre 2024 del Grande Fratello: le anticipazioni.

C’è un nuovo concorrente nella casa del Grande Fratello 2024 ma ce n’è anche uno che è stato costretto a varcare la porta rossa e ad abbandonare il reality. E poi c’è chi è stato mandato in Spagna, al Grande Hermoso, ma ci sono anche le nuove nomination. Insomma, è successo un po’ di tutto nella puntata andata in onda lunedì 4 novembre del reality, ma vediamo ora quello che dobbiamo aspettarci dalla puntata che andrà in onda lunedì 11 novembre 2024.

Grande Fratello: le anticipazioni di lunedì 11 novembre

Nel corso della puntata di lunedì 4 novembre è stato eliminato (un po’ a sorpresa) Iago Garcia. Nella prossima puntata, invece, ci sarà alcuna eliminazione ma il pubblico da casa dovrà votare i suoi due inquilini preferiti che saranno immuni dalla nomination la prossima settimana. I tre tra cui scegliere: Mariavittoria Minghetti, Shaila Gatta, Clayton Norcross.

Che cosa dobbiamo aspettarci quindi dalla nuova puntata? I produttori e Alfonso Signorini hanno fatto entrare nella casa un nuovo inquilino, Alfonso D’Apice, che è l’ex fidanzata di Federica Petagna, con la speranza di far rinascere un sentimento tra i due (nel corso della puntata non è mancato anche un momento trash con protagonista Alfonso D’Apice promosso da Alfonso Signorini), nella prossima puntata vedremo se tra i due c’è ancora qualcosa.

Poi rientrerà Tommaso Franchi, che è stato mandato in Spagna per cercare di alimentare la love story con Maica Benedicto: chissà che cosa racconterà al suo ritorno. Ma l’evento più interessante della prossima puntata saranno certamente le nuove nomination e stavolta saranno per far scegliere poi al pubblico da casa quale concorrente eliminare e chi invece continuare a far restare all’interno della casa.