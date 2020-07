Scopri di più su Flavio Insinna: i gossip scioccanti, le dichiarazioni e la vita privata del conduttore televisivo!

Classe 1965, Flavio Insinna è nato il 3 luglio a Roma sotto il segno del Cancro ed è uno dei conduttori più amati e seguiti del piccolo schermo. Noto per la sua lunga conduzione di Affari Tuoi (terminata nel 2017 a seguito dello scandalo dei fuori onda sollevato da Striscia la Notizia), Insinna ha preso le redini dell’Eredità dopo la morte del compianto Fabrizio Frizzi. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul conduttore televisivo e sulla sua vita privata!

Flavio Insinna: tutto quello che non sai sul conduttore televisivo

-Durante la sua conduzione di Affari Tuoi avrebbe, come svelato in dei fuori onda di Striscia, insultato alcuni concorrenti. “Non mi sono ancora perdonato. Capisco chi ha ancora delle riserve verso di me e credo che sia necessario del tempo, come un risotto che si lascia lì a mantecare“, ha raccontato a Vanity Fair dopo lo scandalo.

Flavio Insinna

-Uno dei suoi migliori amici è stato Fabrizio Frizzi, a cui ha dedicato una bellissima lettera durante i funerali. “Non posso evitare la tua sofferenza, quando qualche pena ti tocca il cuore, però posso piangere con te e raccogliere i pezzi per rimetterlo a nuovo. Non posso dirti né cosa sei né cosa devi essere, solamente posso volerti come sei ed essere tuo amico”, ha letto Flavio Insinna.

-Ha un cane che si chiama Flò e una gatta, che vediamo spesso sul suo profilo Instagram.

-Si è scagliato in più di un’occasione contro i paparazzi, e ha dichiarato a Il Messaggero: “Ho visto sui giornali delle foto rubate, scattate il giorno dopo il funerale del mio papà: io grasso, con i capelli lunghi e la barba sfatta. Con scritto ‘il dolore di Flavio Insinna’. Io avrei pubblicato la foto se fossi uscito di casa in smoking ridendo e andando a ballare. Non vedo la notizia. Mentre tutti dicono le proprie amanti, le ex, le corna, c’è uno che dice ‘no, non dico niente”.

-È stato allievo di Gigi Proietti, che lo ha formato. La sua carriera lo ha portato a recitare in teatro, in fiction come Don Matteo, Don Bosco e Ho sposato uno sbirro, e in film come La finestra di fronte e Ex.

-Ha scritto due libri, Neanche con un morso all’orecchio (2012) e La macchina della felicità (2014). Il primo di questi racconta il suo dramma per la morte del padre.

Flavio Insinna: la vita privata

Flavio Insinna, come ha raccontato in diverse interviste, ha sofferto di depressione. “Sono stato depresso, mio padre mi ha fatto curare e un po’ ne sono uscito e un po’ no. C’è chi dice che se hai il graffio nell’anima o fai lo psicanalista o fai l’attore. Io oggi mi voglio sicuramente più bene e ho imparato a sorridere sempre anche senza un motivo vero per essere felice” ha raccontato nello specifico a Le invasioni barbariche.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Flavio Insinna è stato legato all’autrice televisiva Mariagrazia Dragani. Nel 2016 i due avevano annunciato le nozze, con l’affissione ufficiale delle pubblicazioni di matrimonio. Misteriosamente, qualche mese più tardi, il matrimonio è stato annullato e il conduttore televisivo si è sempre rifiutato di rilasciare dichiarato in merito.

Nel 2018 Flavio Insinna è stato sorpreso in compagnia di un’ex concorrente di Affari Tuoi, Adriana Riccio.

Chi è la fidanzata di Flavio Insinna, Adriana Riccio?

Classe 1978, la fidanzata di Flavio Insinna proviene da un paese in Veneto, ma non si hanno ulteriori informazioni su di lei visto che non è un personaggio del mondo dello spettacolo. Ha partecipato al programma Affati Tuoi, dove si pensa che sia iniziata la storia con il conduttore.

È una grande appassionata di sport: tra quelli che pratica regolarmente e con maggiore interesse ci sono le arti marziali. Poco prima di partecipare al programma Rai è diventata un’insegnante di taekwondo, potendo così insegnare una delle sue passioni più grandi.

La casa di Flavio Insinna e il suo patrimonio

Dopo la separazione avvenuta nel 2016 da quella che avrebbe dovuto essere sua moglie, Mariagrazia Dragani, Flavio Insinna ha raccontato a Oggi che ha preferito continuare ad abitare con sua madre nella casa di famiglia a Roma. La capitale, infatti, è molto cara al conduttore. Ci è nato, ci è cresciuto, ci ha studiato e ci lavora.

Del suo patrimonio non sappiamo molto, tuttavia i successi di Insinna come conduttore e poi come scrittore sono stati molteplici.

7 minuti al giorno per un corpo da favola! Scarica QUI la scheda.