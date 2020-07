Campionessa di arti marziali, bronzo ai mondiali di taekwondo ed ex concorrente di Affari Tuoi per la regione Veneto: ecco chi è Adriana Riccio!

Il suo nome è finito su tutte le colonne delle cronache rosa nazionali, ancor prima su quelle sportive. Merito del gossip sulla storia con il conduttore Flavio Insinna e delle sue doti di atleta esperta in taekwondo. Vi sveliamo tutto quello che c’è da sapere sulla bella e intraprendente Adriana Riccio, una veneta doc che ha scalato la vetta della popolarità…

Chi è Adriana Riccio?

Adriana Riccio (non si conosce la sua data di nascita) è originaria del Veneto, precisamente di Mirano, vive a Venezia e nella sua vita ha una grandissima passione trasformata in un grande progetto in continuo divenire: lo sport. Infatti, è una campionessa di arti marziali, medaglia di bronzo ai Mondiali di taekwondo. In questa disciplina è ritenuta una delle migliori atlete del firmamento italiano.

Nel 2016 ha partecipato al famoso gioco dei pacchi Affari Tuoi, su Raiuno, concorrendo con la targhetta della sua regione e aggiudicandosi il prezioso bottino di 36mila euro! Istruttrice nazionale di taekwondo, avrebbe stregato lo scapolo d’oro della televisione, al timone della trasmissione al momento della sua vittoria.

Adriana Riccio (Veneto) accende lo Special ma non supera la prova. Nello Sgambetto trova “Chiama i vicini”… ed uno dei… Pubblicato da Affari Tuoi su Lunedì 1 febbraio 2016

Adriana Riccio e Flavio Insinna: la storia

Nel giugno 2018 una notizia inaspettata sulla sua vita privata: il gossip sulla presunta relazione con il conduttore Flavio Insinna si è fatto sempre più pressante, tanto da essere indicata come la fidanzata del presentatore. Cosa che poi è diventata tale qualche tempo dopo.

I due si sono certamente conosciuti nel contesto di Affari Tuoi e, secondo quanto riportato da Il Messaggero, avrebbero intrapreso una relazione proprio a margine della partecipazione della concorrente al gioco televisivo. Avrebbero tenuto il loro amore al riparo dai riflettori per oltre un anno, prima della diffusione della notizia che li ha visti in testa alle cronache rosa.

Non circolano foto insieme sui social di Insinna, e sul profilo Instagram non visibile perché privato della Riccio, anche perché il conduttore non parla quasi mai della sua sfera privata.

