Benedetta Mottola: ecco chi è la tentatrice di Temptation Island 2020

Benedetta Mottola è una delle tentatrici di Temptation Island 2020. Durante il suo percorso ha stretto una forte amicizia con Lorenzo Amoruso.

Lunghi capelli biondi, fisico da pin up e dotata di un carattere estroverso e socievole: ecco chi è Benedetta Mottola, modella e influencer di professione. La Mottola, inoltre, è entrata a far parte del cast di tentatrici dell’edizione 2020 di Temptation Island, il programma di canale 5 condotto da Filippo Bisciglia e prodotto da Maria De Filippi. Durante il suo percorso, inoltre, sembra che abbia stretto una forte simpatia con l’ex calciatore Lorenzo Amoruso, fidanzato di Manila Mazzaro. Ma scopriamo qualche curiosità in più su di lei.

Chi è Benedetta Mottola (e dove abita)

Classe 1999, Benedetta Mottola è originaria di Napoli anche se non sappiamo precisamente quando sia nata dal momento che ha deciso di non rendere nota la sua data di nascita neanche su Facebook.

Subito dopo il liceo, inoltre, ha scelto di lasciare la sua città e la sua terra per trasferirsi a Milano. La motivazione è presto spiegata: Benedetta ha deciso di inseguire il sogno di lavorare nel mondo dello spettacolo, ma non solo. La Mottola, infatti, ha cominciato a collaborare in qualità di modella e fotomodella.

Per Benedetta, inoltre, l’esperienza nel programma di Temptation Island, condotto da Filippo Bisciglia, rappresenta la sua primissima volta in uno show televisivo.

La vita privata di Benedetta Mottola

Benedetta è fidanzata? La risposta è no. Purtroppo su di lei non ci sono moltissime informazioni dal momento che il suo account Instagram risulta essere privato.

Anche delle sue storie passate non abbiamo alcuna informazione. Sembra infatti che la modella napoletana non ami tantissimo parlare della sua privacy e preferisce mantenere la sua vita amorosa lontana dai riflettori.

Il suo carattere peperino ed estroverso, inoltre, l’ha portata subito a fare amicizia dapprima con Pietro Delle Piane e subito dopo con il fidanzato di Manila Mazzaro, Lorenzo Amoruso, ex calciatore.

3 curiosità su Benedetta Mottola

-Ama mangiare sano e segue una corretta alimentazione.

-Come fa ad avere un fisico così tonico? Tantissimo tempo speso in palestra.

-Le piace tantissimo viaggiare e visitare posti nuovi.

