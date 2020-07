Marco Guercio: tutto quello che c’è da sapere sul tentatore di Temptation Island 2020

Marco Guercio è uno dei tentatori di Temptation Island 2020. In passato aveva preso parte al format Ragazzi e Ragazze di Uomini e Donne.

Occhi chiari, capelli ricci e fisico asciutto: ecco chi è Marco Guercio, uno dei tentatori dell’edizione 2020 di Temptation Island, il programma condotto da Filippo Bisciglia e prodotto da Maria De Filippi. La faccia da bravo ragazzo e il sorriso solare sono sempre state, per Marco, due componenti molto importanti, fin da quando era piccolo. Ma se pensate di averlo già visto da qualche parte, beh non vi sbagliate. Guercio, infatti, in passato aveva già preso parte a uno show proprio di Maria De Filippi, Uomini e Donne, nel format Ragazzi e Ragazze. Ma scopriamo qualche curiosità in più su di lui.

Chi è Marco Guercio

Classe 1993, Marco Guercio è originario di Palermo, in Sicilia, dov’è nato il 18 gennaio sotto il segno del Capricorno. Della sua infanzia e adolescenza non abbiamo moltissime informazioni, sappiamo però che per un periodo ha lavorato anche in qualità di parrucchiere, professione che però non sappiamo se svolge ancora adesso.

Fonte foto: https://www.instagram.com/marcoguercio18/

La sua primissima apparizione, nel mondo dello spettacolo, è stata quando è entrato a far parte del cast di Ragazzi e Ragazze, format di Uomini e Donne. Nello studio, Marco, aveva fatto la sua conoscenza con un’altra ragazza, Greta, con cui però le cose non andarono bene.

Per un certo periodo di tempo Guercio fu uno dei ragazzi più corteggiati del programma, ma il suo atteggiamento un po’ spocchioso l’ha portato ad avere una forte lite con Tina Cipollari, fino a quando non ha deciso spontaneamente di lasciare il programma.

La vita privata di Marco Guercio

Marco Guercio è fidanzato? La risposta è no. Su Instagram, inoltre, il ragazzo posta spesso foto che riguardano la sua vita quotidiana ma sembra non esserci traccia di nessuna partner.

Anche delle sue storie passate non sappiamo nulla, dal momento che dopo la partecipazione al programma di Maria De Filippi, Marco ha deciso di allontanarsi dal mondo dello spettacolo per tornare alla sua vita di sempre.

Fonte foto: https://www.instagram.com/marcoguercio18/

Curiosità su Marco Guercio

-Ha un rapporto splendido non solo con suo padre ma anche con la mamma.

-Gli piace tantissimo viaggiare.

-Il suo posto preferito? Il mare.

-Gli piacciono gli animali.

-Gli piace fare shopping e girare per negozi.

7 minuti al giorno per un corpo da favola! Scarica QUI la scheda.

Fonte foto: https://www.instagram.com/marcoguercio18/