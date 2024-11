Affari Tuoi, aveva 300.000 euro nel pacco ma ne accetta troppo presto 20.000

Il protagonista della puntata di martedì 5 novembre 2024 di Affari Tuoi, è stato Fausto, il concorrente della Lombardia.

È tornato a casa con il pieno di rammarico Fausto, il protagonista della puntata di Affari Tuoi andata in onda martedì 5 novembre 2024 su Rai 1. D’altronde, se avesse ascoltato i segnali che gli erano arrivati, come gli ha poi ricordato anche il Dottore, avrebbe potuto vincere ben 300.000 euro: per paura di perdere tutto, invece, ha deciso di accettare l’offerta da 20.000 euro quando ancora restavano molti pacchi da aprire. E alla fine la delusione ha preso inevitabilmente il sopravvento.

Affari Tuoi: la puntata di mercoledì 5 novembre 2024

Fausto era il rappresentante della regione Lombardia. Ha iniziato molto bene la propria partita, eliminando con i primi tiri una serie di pacchi blu e riuscendo ad arrivare a metà partita con un sostanziale equilibrio tra pacchi blu e pacchi rossi. Poi, dopo aver eliminato il pacco da 200.000 euro la gara ha iniziato a prendere una piega che appariva non favorevole, anche se successivamente ha chiamato un pacco.

Stefano De Martino

Il dottore a quel punto ha offerto 20.000 euro che il concorrente ha accettato, nonostante anche in consiglio di Stefano De Martino di provare ad aprire almeno altri due pacchi per provare a far alzare l’offerta al dottore. Fausto invece ha scelto di andare sul sicuro e prendere i 20.000 euro.

Eppure tra le mani aveva il pacco che aveva tanto desiderato, il numero 13, che gli era casualmente capitato all’inizio, quando aveva scelto di far scorrere 13 pacchi prima di prendere quello con cui avrebbe poi giocato la propria partita. Il 13 per Fausto aveva un significato profondo: era infatti il numero di maglia di un suo amico e ex compagno di squadra nella squadra di calcio del paese che è morto prematuramente. Alla fine, proprio nel 13 c’erano i 300.000 euro ma Fausto è tornato a casa con 20.000 euro.