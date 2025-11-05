Cecilia Rodriguez mostra il suo post-parto: “Sto tornando in forma”, e svela un segreto

Cecilia Rodriguez parla sui social del suo ritorno in forma dopo la gravidanza: il suo segreto dopo la nascita di Clara Isabel.

Dopo la nascita di Clara Isabel e la prima uscita pubblica con Giulia De Lellis, Cecilia Rodriguez è tornata a parlare con i suoi follower sui social, condividendo riflessioni sincere sul suo corpo dopo la gravidanza e sul percorso verso il ritorno in forma. Ecco, a seguire, le sue parole su Instagram.

“Ho preso 17 chili in gravidanza”

Durante un’intervista con Alessia Grabmone prima di partorire, come riportato da Tgcom24, Cecilia Rodriguez aveva raccontato senza imbarazzi di aver preso 17 chili nei mesi della gravidanza. Con leggerezza ha detto: “Io ho mangiato tanto, adesso mi sono un po’ pentita. Diciamo che sono fortunata. Li ho distribuiti molto bene questi chili, però li ho presi. Però sono chili di felicità, di goduria“.

“Devo dire che la genetica è stata sempre dalla mia parte, mi ha sempre accompagnato e quindi speriamo mi accompagni dopo la gravidanza. Comunque c’ho 35 anni, non sono una bimba e quindi però va bene“, aveva aggiunto.

Cecilia Rodriguez e il ritorno in forma post parto: il suo segreto

Dopo la nascita di Clara Isabel, l’influencer è tornata a mostrarsi senza filtri nelle sue stories, spiegando ai fan che sta gradualmente tornando in forma, ma senza forzature. “Volevo farvi vedere che stiamo tornando in forma ma piano piano, l’importante è non avere fretta. Bisogna intanto saper ascoltare il proprio corpo e soprattutto rispettarlo perché insomma ha il suo tempo, quindi non c’è fretta“.

Inoltre, Cecilia Rodriguez ha sottolineato l’importanza di un’alimentazione equilibrata e di evitare le diete, specialmente durante l’allattamento: “Soprattutto non è periodo di fare dieta, mi hanno consigliato di mangiare bene ma di mangiare perché appunto con l’allattamento si ha bisogno di tante energie“. La showgirl ha anche consigliato l’uso degli oli durante la gravidanza, rivelando con soddisfazione: “Non ho una smagliatura“.