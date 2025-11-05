Taylor Mega spiazza: il suo nuovo lancio “piccante” (e il prezzo fa discutere)

Taylor Mega lancia la sua t-shirt con una sua immagine “piccante”: ecco l’annuncio su Instagram e il prezzo che fa discutere.

Dopo essersi smascherata sui suoi guadagni “da ricca”, Taylor Mega è tornata a far parlare di sé sui social con un nuovo lancio che ha subito attirato l’attenzione: una t-shirt con una sua immagine decisamente “piccante”. Il prodotto, molto atteso, è ora finalmente disponibile per l’acquisto nel suo shop online. “Siiiiii dopo 1 anno ce l’ho fatta“, ha dichiarato l’influencer in una storia su Instagram.

Taylor Mega lancia la sua t-shirt “piccante”: l’annuncio

Il lancio della t-shirt è avvenuto sui social, dove Taylor Mega ha mostrato il capo in anteprima. L’immagine stampata sul davanti raffigura l’influencer in una posa molto sensuale: capelli legati in una lunga coda, senza reggiseno e con solo dell’intimo nero, in un mix di audacia e provocazione. A completare il look, lunghi guanti neri e un’espressione sicura.

La t-shirt è disponibile in due versioni, una per uomo e una per donna, ma entrambe presentano la stessa immagine sul davanti. Si tratta di un prodotto speciale, proposto in edizione limitata, non reperibile nei negozi fisici.

La t-shirt nel dettaglio e il costo che fa discutere

La t-shirt di Taylor Mega, come descritto nel sito, è realizzata in 100% cotone filato ad anelli, con tessuto in jersey semplice. Il taglio è tubolare, senza cuciture laterali, e presenta un nastro di rinforzo da spalla a spalla, per garantire maggiore resistenza. È lavabile a 30 gradi, il che la rende facile da mantenere senza rischi per la stampa o la qualità del tessuto.

Sul retro della maglietta sono presenti il nome dell’influencer e la sagoma di una farfalla, simboli che richiamano l’identità visiva dell’influencer. Il prezzo, fissato a 39,90 euro, ha già suscitato opinioni contrastanti tra chi lo considera elevato e chi invece è pronto a sostenere Taylor Mega acquistando un prodotto unico nel suo genere.