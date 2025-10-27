“Mai detto di essere ricca”: Taylor Mega svela la verità sui suoi guadagni

Taylor Mega chiarisce su Instagram la sua situazione economica e risponde alle accuse: “Non ho mai detto di essere ricca”.

Taylor Mega si è messa a nudo attraverso alcune storie su Instagram dedicate alla sua situazione economica. Tutto è iniziato quando un utente le ha scritto un messaggio diretto chiedendole: “Ma è ironica questa storia? Tu stessa spesso hai dichiarato di avere tanti soldi, soprattutto negli anni passati“. Una domanda che ha spinto l’influencer a chiarire, una volta per tutte, la verità sulle sue parole e sull’immagine che, a suo dire, molti media hanno costruito attorno a lei.

Taylor Mega rompe il silenzio sui social

La risposta di Taylor non si è fatta attendere. “No, non sono ironica anche se fa ridere. Non ho mai detto di essere ricca” ha spiegato nelle sue storie, aggiungendo che molte delle sue interviste sono state strumentalizzate.

L’influencer ha voluto specificare che il suo benessere non equivale a una ricchezza smisurata, ma a un equilibrio frutto del lavoro e di scelte mirate.

Taylor Mega ha poi voluto fare un esempio concreto per chiarire meglio le sue parole. “Vi faccio un esempio: Gurulandia. Nell’intervista dico che per ogni post ADV pagano dagli 8 ai 40mila euro. Ma mica si prendono quelle cifre per qualsiasi post! Può succedere, ma non è la regola, e io comunque faccio pochissime adv e quasi mai post” ha spiegato.

“Nel 2025 dipendere da un uomo è cringe”

Taylor Mega ha concluso la sua serie di storie con un messaggio chiaro rivolto ai detrattori. “Per chi dirà ‘Ah ma allora fai la mantenuta‘ no tesorini, ho SEMPRE lavorato e penso che nel 2025 dipendere da un uomo sia CRINGE” ha scritto.

Un’affermazione che riassume perfettamente il suo pensiero: indipendenza, lavoro e autodeterminazione. Con queste parole, Taylor ha voluto ribadire la sua posizione contro gli stereotipi che ancora oggi circondano le figure femminili nel mondo dello spettacolo e dei social network.