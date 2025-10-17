L’influencer e modella Taylor Mega lancia un messaggio di body positivity su Instagram, mostrando smagliature e cellulite in un reel.

Mentre Laura Pausini si mostra per la prima volta in TV dopo il dimagrimento, Taylor Mega sceglie un’altra strada per far parlare di sé. Niente fotoritocchi, niente filtri, solo il suo corpo com’è davvero. In un reel pubblicato su Instagram, l’influencer sorprende i fan mostrando smagliature e cellulite.

“Non dobbiamo essere sempre perfette”

Negli ultimi tempi, Taylor Mega ha deciso di cambiare approccio sui social. Basta immagini costruite, spazio all’autenticità. “Non dobbiamo essere sempre perfette. Io stessa, per anni, ho cercato di inseguire un ideale che non esiste. Oggi voglio mostrarmi per quella che sono davvero, senza filtri e senza paura del giudizio“, ha detto in una recente intervista.

Taylor Mega mostra smagliature e cellulite sui social

Taylor Mega è stanca di essere vista come un’icona di perfezione. “Bisogna accettare spesso anche i propri difetti e amarli come parte della propria storia“, dice nel video, dove indossa un due pezzi e mostra con naturalezza le smagliature sui fianchi e la leggera cellulite sul sedere.

Non si nasconde, anzi: indica con il dito quei segni del corpo che per anni molte hanno provato a camuffare. Poi aggiunge: “Accettare le smagliature, accettare se si ha qualche ‘buco’. Accettare di non essere sempre perfettamente in forma“. Il reel è un messaggio diretto alle sue follower, ma anche a chi la critica per ogni minimo difetto.

“E sai qual è la verità, Queen? Anche se il fisico degli altri ti può sembrare perfetto, anche loro combattono con le proprie insicurezze“, spiega, smontando in poche parole il mito della perfezione assoluta. E infine il consiglio che non ti aspetti: “Non allenarti per essere perfetta. Allenati per sentirti bene. Per avere energia. Per prenderti cura di te“.

Ecco, a seguire, il reel condiviso su Instagram: