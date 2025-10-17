“Ho le vampate e mi commuovo più facilmente”: Claudia Gerini si confessa sulla perimenopausa

Claudia Gerini rompe il silenzio: in un’intervista racconta cosa fa davvero per affrontare la perimenopausa.

Mentre Taylor Mega si mostra senza filtri con cellulite e smagliature, la celebre attrice Claudia Gerini sceglie di raccontare la sua esperienza con la perimenopausa. In un’intervista al mensile Benessere, riportata da Corriere della sera, l’attrice 53enne condivide le trasformazioni che sta vivendo e come le sta affrontando.

“Sono in perimenopausa”: il racconto di Claudia Gerini

Claudia Gerini si definisce in una fase di transizione: “Sono in perimenopausa, che è la fase di transizione. Devo dire che l’impatto tutto sommato è leggero, soprattutto a livello psicologico“. L’amamta attrice è attualmente al cinema con Fuori la verità insieme a Claudio Amendola e Claudia Pandolfi.

Nella recente intervista ha descritto le nuove sensazioni che sta sperimentando: “Va accettato con naturalezza anche se alcune cose ovviamente sono cambiate. Ho iniziato ad avere le vampate notturne e mi commuove molto più facilmente“.

Come si mantiene in forma con la perimenopausa

Con l’arrivo della perimenopausa, aggiunge il Corriere della sera, Claudia Gerini ha sentito la necessità di rivedere il suo stile di vita. “Ho imparato a non sottovalutare i piccoli aumenti di peso, per questo mi sono messa in riga con una nuova educazione alimentare. Il metabolismo rallenta e bisogna fare attenzione all’alimentazione e allenarsi in maniera più importante“.

L’attività fisica, inoltre, gioca un ruolo fondamentale nel suo benessere quotidiano: “Il movimento conta tantissimo. Faccio hatha yoga anche tre volte alla settimana, aiuta a stare centrata e a sciogliere le tensioni“.

Quanto alla cura del corpo, l’approccio è misurato e naturale: “Sì, ma senza ossessioni. Cerco di dormire bene, idratarmi molto, assumere magnesio, zinco e vitamina C e ultimamente prendo anche il Nac e il fungo Reishi“. E sui trattamenti estetici aggiunge: “Qualche volta, ma non regolarmente, preferisco affidarmi al movimento“.