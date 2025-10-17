Nel dietro le quinte di Ballando con le Stelle, Nancy Brilli si apre con Francesca Fialdini: il dolore e il trauma per la madre scomparsa.

Nel dietro le quinte di di Ballando con le Stelle, Nancy Brilli ha condiviso un momento di grande commozione con Francesca Fialdini. In un periodo particolarmente difficile per lei, segnato anche dalla recente perdita della sua cagnolina, l’attrice ha parlato apertamente della morte della madre avvenuta quando era solo una bambina.

La convivenza forzata di Nancy Brilli con la nonna

In una precedente intervista a Vanity Fair, Nancy Brilli aveva raccontato cosa è accaduto dopo la morte della madre. È cresciuta con la nonna paterna, una figura tutt’altro che affettuosa: “Una donna che mi ha fatto solo da tutrice, e perché costretta a farlo. Una donna che detestava le altre donne, che per lei erano tutte stupide o tutte poco di buono, la classica madre italiana di figlio maschio, adorato“.

Quel rapporto conflittuale ha avuto effetti pesanti sulla sua salute mentale. L’attrice ha rivelato di essere arrivata all’autolesionismo: “A 18 anni sono arrivata a provocarmi tagli, graffi, strapparmi i capelli…un modo per provare dolore fisico e placare la sofferenza interiore“.

“Non ho parlato per due anni”

Durante il confronto nella Sala delle Stelle, Nancy Brilli ha rievocato con Francesca Fialdini il dolore legato alla perdita della madre. Un evento che ha segnato profondamente la sua infanzia, tanto da portarla a rimuoverne completamente il ricordo: “La mia mamma è morta che avevo 10 anni, non mi ricordo niente. Neanche sotto ipnosi, neanche sognata una volta. Rimossa completamente“.

Ha raccontato che in quel periodo fu allontanata dalla sua casa: “Mi hanno portato via di casa che lei stava agli sgoccioli, mi hanno portato da una mia zia e dopo 15 giorni ci hanno detto a me e mio fratello che era venuta a mancare“.

Un momento di grande smarrimento, che l’attrice non riuscì ad accettare: “Siamo rimasti così, io non ci ho creduto. Ho fatto gli esami di quinta elementare e poi volevo portare la pagella a mamma. Mi hanno portato al cimitero e non ho parlato per due anni“.