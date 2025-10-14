“Bonus lutto animale domestico”: Nancy Brilli risponde alla battuta di Selvaggia Lucarelli

Nancy Brilli replica a La Volta Buona, condotto da Caterina Balivo, la frase di Selvaggia Lucarelli dopo la morte della sua cagnolina Margot.

Dopo lo scontro di fuoco a Ballando con le Stelle, Nancy Brilli ha scelto il salotto di La Volta Buona, condotto da Caterina Balivo, per rispondere alla frase sul “bonus per il lutto animale domestico” che Selvaggia Lucarelli le aveva rivolto durante la seconda puntata del programma. Ecco, a seguire, le sue dichiarazioni.

Il dolore di Nancy Brilli per la morte della cagnolina Margot

Nancy Brilli ha raccontato al settimanale Gente, come riportato da Leggo.it, il difficile periodo vissuto con Margot, la cagnolina scomparsa pochi giorni prima della puntata. “Non era più giovincella e poco tempo fa, cadendo in una buca, si era rotta i legamenti. Zoppicava vistosamente e doveva portare il tutore. Ma da quell’episodio ha iniziato a peggiorare sempre di più“, ha ricordato.

Un peggioramento che ha portato a una diagnosi dolorosa: “Quando l’ho portata dal veterinario per capire il suo stato di salute, ho appreso con sgomento che la sua esistenza stava volgendo al termine (…). L’ho accompagnata fino alla fine e ora è nel paradiso dei cani“.

La replica alla “battuta” di Selvaggia Lucarelli

Ospite di Caterina Balivo nella puntata del 14 ottobre, aggiunge Leggo.it, Nancy Brilli è intervenuta accanto al suo compagno di ballo Carlo Aloia. L’attrice ha commentato per la prima volta la frase di Selvaggia Lucarelli, mostrandosi dispiaciuta. “La sensibilità verso gli animali da parte di Selvaggia Lucarelli c’è, forse nemmeno voleva essere una battuta. A volte certe cose riescono meglio, altre peggio“, ha detto. Poi, senza giri di parole, ha aggiunto: “Quella non è uscita benissimo“.

Pur senza rancore, ha lasciato trasparire il turbamento provato in quel momento: “Mi sono detta: ‘Ma chi me l’ha fatto fare?’“, ha confessato nello studio di Rai 1, riferendosi alla sua partecipazione a Ballando con le Stelle, accettata solo quest’anno dopo tanti inviti da parte di Milly Carlucci.