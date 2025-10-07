Scontro acceso tra Nancy Brilli e Selvaggia Lucarelli a Ballando, poi le offese social e la replica della giudice.

La nuova edizione di Ballando con le stelle è appena iniziata ma sta già regalando colpi di scena…e qualche polemica. Le parole dei giudici hanno scatenato reazioni nei concorrenti, e nell’ultima puntata di è giunti a uno scontro che è proseguito anche a trasmissione terminata. La tensione è esplosa in diretta durante la puntata del 4 ottobre. Protagoniste dello scontro, Nancy Brilli e Selvaggia Lucarelli. Dopo la discussione in studio, la polemica si è spostata sui social, dove la situazione è degenerata. Tra commenti duri e parole fuori misura, la questione ha assunto toni sempre più accesi, fino alla replica della giudice del programma.

Scontro in diretta tra Nancy Brilli e Selvaggia Lucarelli

Tutto è cominciato nel corso della seconda puntata di Ballando con le Stelle. Nancy Brilli, visibilmente emozionata, aveva raccontato di aver vissuto una settimana difficile a causa della perdita della sua cagnolina.

Nonostante il dolore, l’attrice aveva comunque deciso di esibirsi, conquistando l’apprezzamento di parte della giuria.

Quando è arrivato il turno di Selvaggia Lucarelli, però, l’atmosfera si è fatta tesa. La giudice ha dichiarato: “Se dovesse morire il mio gatto non aspettatemi, io vado sul ponte dell’arcobaleno con lui. Merito a Nancy per essere qui, ma non può esistere un ‘bonus lutto animali domestici’. Lo so che è cinico quello che dico“.

Brilli ha risposto con fermezza: “Non è una bella cosa quella che hai detto“. Da lì lo scontro è proseguito, con l’intervento del maestro Carlo Aloia e una discussione accesa tra lui e la Lucarelli. Quest’ultima ha poi concluso con una battuta secca: “L’esibizione era oggettivamente brutta“.

Le offese social e la replica della giudice

Dopo la puntata, la tensione non si è placata. La critica di moda Daniela Fedi, che scrive per Il Giornale, ha pubblicato un post pesantissimo contro Selvaggia Lucarelli, scrivendo: “Selvaggia Lucarelli, sei degna del tuo nome, dovresti tornare nella giungla da cui provieni“. E ancora: “Nancy Brilli per me è una sorella, ma se anche non la conoscessi ti darei volentieri un cazzotto per quello che hai osato dirle“.

Nancy Brilli ha poi ricondiviso il post, alimentando ulteriormente la polemica. A quel punto, è arrivata la replica della Lucarelli su Instagram. “Non ho fatto alcuna battuta – ha scritto -. ‘Bonus lutto’ era un modo per dire che non posso fare sconti. So che l’analfabetismo funzionale è il male del secolo, ma usufruite del bonus cultura e comprate un libro di analisi del testo“.

In un secondo messaggio, la giudice ha aggiunto: “Immagina un mondo in cui la signora della Milano bene minaccia di menarti perché hai detto che non puoi dare sconti. Fortuna che ci sono cose più importanti di cui occuparsi“.