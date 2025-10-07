Paolo Vallesi ha sposato Sara Flaherty dopo la proposta all’Isola dei Famosi. “È successo veramente” annuncia il cantautore.

Dopo la proposta di matrimonio in diretta televisiva, nello studio dell’Isola dei Famosi, Paolo Vallesi e la sua compagna Sara Flaherty hanno detto sì. La coppia ha celebrato il matrimonio in una cerimonia intima, circondata solo dagli affetti più stretti. Il cantautore fiorentino, tornato alla ribalta televisiva grazie alla sua partecipazione al reality, ha scelto di raccontare l’evento con poche parole sui social.

Il matrimonio di Paolo Vallesi e Sara Flaherty

“È successo veramente” ha scritto su Instagram, condividendo alcune immagini delle nozze.

“L’idea è nata nei tanti momenti di riflessione che ho avuto per due mesi in una piccolissima isola in Honduras. La ‘proposta’ è stata fatta in modo eclatante e molti tra voi la hanno condivisa insieme a me e a Sara. La cerimonia è stata fatta invece in modo intimo, davanti solo ai nostri familiari” scrive ancora il cantautore.

Le foto condivise su Instagram mostrano un Paolo Vallesi sorridente, visibilmente emozionato accanto alla neo-moglie, con cui ha scelto di iniziare un nuovo capitolo della sua vita.

La proposta in diretta tv che ha emozionato tutti

La romantica proposta era avvenuta lo scorso luglio, durante una puntata dell’Isola dei Famosi. Paolo Vallesi, appena rientrato dall’Honduras, aveva sorpreso la compagna con una dichiarazione che ha commosso pubblico e conduttrice.

“Ho pensato a questo per due mesi. Sara, spero di non averti fatto dispiacere. Conoscendomi, non metto mai le situazioni private in pubblico. L’Isola ti fa fare una vita essenziale. Sara è la donna che amo. Mi vuoi sposare?” aveva detto emozionato.

La risposta di lei, “Che domande, certo“, aveva sancito un momento di pura autenticità. Oggi quel sogno è diventato realtà: Paolo Vallesi e Sara Flaherty sono ufficialmente marito e moglie.