Umberto Tozzi saluta i fan con il tour d’addio “L’ultima notte rosa”. Ultime date in Italia ed Europa nel 2026.

Umberto Tozzi dice addio ai palchi con la grazia e la passione che lo hanno reso un’icona della musica italiana. Dopo il trionfo all’Arena di Verona con il concerto evento “La Grande Festa“, il cantautore torinese ha annunciato “L’Ultima Notte Rosa – The Final Show“, un tour d’addio che segnerà la conclusione della sua lunga carriera live.

Umberto Tozzi saluta il suo pubblico: “Ora è tempo di chiudere il cerchio”

“Ogni palco è stato un dono – ha dichiarato –. È emozionante pensare che stia per finire, ma ogni cosa ha il suo tempo. Se il sipario si abbassa, l’amore per la musica non si spegnerà mai“.

“L’Ultima Notte Rosa – The Final Show” partirà il 5 marzo 2026 da Eboli e toccherà alcune delle principali città italiane: Bari, Roma, Firenze, Milano, Torino e Padova.

Umberto Tozzi

A seguire, Tozzi porterà il suo saluto anche in Europa, con tappe a Zurigo, Graz, Bruxelles, Parigi e infine Londra, dove la data sarà annunciata prossimamente. Sette concerti in Italia e cinque in Europa, come le lettere del suo nome e del suo cognome: un simbolico itinerario pensato per rendere omaggio a tutta la sua storia artistica.

Un addio che celebra 50 anni di musica e solidarietà

Il 2026 segnerà anche un traguardo speciale per Umberto Tozzi: i 50 anni dal suo primo grande successo, “Donna amante mia”, pubblicato nel 1976. Per celebrare questo percorso, il 28 novembre 2025 uscirà il doppio album “L’ultima notte rosa LIVE”, prodotto da Momy Records e contenente 23 brani riarrangiati con orchestra e cinque inediti.

Tra questi spicca “Vento d’aprile”, dedicato a Elisa, una bambina scomparsa per una rara forma di leucemia. I proventi dello streaming andranno alla Fondazione AIRC, confermando l’impegno dell’artista per la ricerca sul cancro.

Con oltre 80 milioni di dischi venduti e più di duemila concerti in tutto il mondo, Tozzi lascia i palchi ma non la musica. “Ci saranno nuovi progetti e tante sfide da affrontare – ha promesso –. Questi concerti saranno dodici appuntamenti irripetibili“.