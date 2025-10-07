Syusy Blady si confessa: l’inaspettato legame con l’ex marito Patrizio Roversi e la verità sul suo addio alla Rai.

Syusy Blady, al secolo Maurizia Giusti, è un’icona della televisione italiana e dopo anni di silenzio ha deciso di confessare alcuni aspetti molto intimi della sua vita. Conduttrice, attrice, scrittrice e viaggiatrice instancabile, ha appena presentato il suo nuovo libro “Dracula non muore mai“, edito da Mondadori. In un’intervista al Corriere della Sera, la 73enne ha rivelato dettagli inediti del suo passato. Scopriamo che cosa ha rivelato.

Il rapporto con Patrizio Roversi

Con Patrizio Roversi ha formato una delle coppie più amate della televisione italiana. Insieme hanno viaggiato per il mondo con Turisti per caso e Velisti per caso, portando il pubblico alla scoperta di culture e paesi lontani.

Ma prima dei viaggi c’erano gli anni del Gran Pavese Varietà, tra ironia e sperimentazione teatrale. “Erano tempi bellissimi. In sala avevamo un cartello: ‘Qui rise Umberto Eco’. E rideva davvero!“, ricorda.

Oggi il rapporto con Roversi è cambiato, ma resta profondo: “Siamo stati insieme quarant’anni, tra matrimonio, figli e lavoro. Ora siamo fratelli. È l’unico numero che so a memoria“.

Syusy Blady e la rottura con la Rai

Blady non ha rimpianti, ma non nasconde una certa amarezza per la televisione di oggi. “La Rai? È un discorso chiuso. L’ultimo programma è stato In viaggio con la zia, e andò benissimo. Era piaciuto così tanto che non me l’hanno più fatto fare: al mio posto ci hanno messo delle smandrappate” racconta con la sua consueta ironia.

La sua filosofia è semplice: “Meglio una tap model oggi che una top model mai. Bisogna amarsi così come si è“. Il cinema, invece, resta una passione viva: “Fellini mi disse: ‘Syusina, ti adoro. Troverò un personaggino per te’. E mantenne la promessa con La voce della luna”.