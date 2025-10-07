“Per sempre nei nostri cuori”: Sophia Loren e la rara foto sui social in un giorno speciale

Sophia Loren partecipa al matrimonio del figlio Carlo Ponti a Ginevra: la rara foto di famiglia conquista i social.

Sophia Loren ha condiviso un momento di grande gioia familiare, prendendo parte al matrimonio del figlio maggiore, Carlo Ponti. Dopo la prima cerimonia tenutasi in Georgia, il direttore d’orchestra ha organizzato una seconda celebrazione a Ginevra, città dove la celebre attrice vive da anni. Un evento intimo ma sentito, pensato proprio per permettere alla madre, che ha da poco compiuto 91 anni, di partecipare a questa tappa importante della sua vita.

Un giorno speciale per Sophia Loren e la sua famiglia

Sui social, la famiglia ha pubblicato uno scatto che ha emozionato i fan di tutto il mondo: Loren, elegante e sorridente, appare accanto al figlio Carlo, alla nuora Mariam Sharmanashvili e agli altri familiari. Un ritratto affettuoso che celebra l’unione e la serenità di una delle dinastie più amate del cinema italiano.

Carlo Ponti, 55 anni, è il primogenito che Loren ha avuto dal leggendario produttore cinematografico Carlo Ponti senior. Dopo il matrimonio a luglio a Tbilisi, in Georgia, il musicista ha deciso di ripetere il rito a Ginevra, rendendo omaggio alla madre e alle sue radici italiane. “Armonia e felicità. Un giorno che custodiremo per sempre nei nostri cuori”, ha scritto Ponti nella didascalia del post pubblicato su Instagram, accompagnando le immagini della giornata.

Nello scatto, oltre agli sposi e a Loren, compaiono anche il fratello minore Edoardo e il nipote della diva.

Una festa doppia per la diva del cinema italiano

Solo poche settimane prima, Sophia Loren aveva celebrato il suo 91esimo compleanno nella stessa città svizzera. Anche in quell’occasione la famiglia si era riunita per festeggiare, condividendo sui social un’altra foto ricca di tenerezza.

L’attrice, madre di due figli e nonna di quattro nipoti, continua a essere il cuore pulsante del clan Ponti, simbolo di eleganza e resilienza.