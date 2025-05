Al Bano, il duro sfogo dopo la pubblicazione delle foto con Sophia Loren: “Erano private, mi sento disgustato”.

La scorsa settimana ha suscitato grande scalpore la foto di Al Bano e Sophia Loren, ma il cantante non ha nascosto il suo disappunto. Il cantante di Cellino San Marco si è arrabbiato dopo che alcune foto che lo ritraevano in compagnia di Sophia Loren sono state pubblicate online senza il suo consenso. Gli scatti, realizzati durante un incontro privato nella villa di Ginevra della grande diva, avrebbero dovuto rimanere strettamente personali.

A condividere le immagini è stato Daniel Iseli, collezionista di auto d’epoca e amico dei due artisti. Un gesto che ha profondamente indignato Al Bano. Ma scopriamo che cosa ha detto il cantante.

Al Bano: le foto con Sophia Loren dovevano restare private

Al Bano Carrisi, come riportato da Today, ha definito l’accaduto “Un tradimento“. Il cantante ha dichiarato: “Disapprovo la pubblicazione e mi dissocio. Quelle foto erano per noi, per la famiglia. Mi sento disgustato“.

Le immagini in questione hanno immediatamente fatto il giro dei social, alimentando la curiosità dei fan e degli amanti del gossip. Tuttavia, il contesto era tutt’altro che pubblico: un semplice incontro tra amici di lunga data, come ha sottolineato Al Bano, che ha anche aggiunto di vedere Loren “Due o tre volte l’anno“.

Al Bano va a trovare Sophia Loren nella sua casa a Ginevra. «Tante risate e ricordi, è stato un momento indimenticabile»



Il tempo non perdona pic.twitter.com/zblw6mgRBj — luciano (@artedipulire) May 23, 2025

L’attrice, che non si mostrava pubblicamente dal suo 90esimo compleanno dello scorso settembre, non ha rilasciato dichiarazioni in merito alla vicenda. Dopo lo sfogo di Al Bano, il post è stato rimosso, ma le foto ormai sono state ampiamente visualizzate e discusse online.

La reazione del web

L’episodio ha sollevato un ampio dibattito sulla tutela della privacy dei personaggi pubblici. In molti, tra utenti e fan, si sono schierati dalla parte di Al Bano, condannando la pubblicazione non autorizzata di momenti intimi. Il gesto dell’amico ha messo in evidenza un tema sempre più attuale: fino a che punto è lecito condividere contenuti privati online?

Al Bano, deluso ma deciso, ha ribadito l’importanza del rispetto nei rapporti personali, soprattutto quando si tratta di amicizie profonde come quella con Sophia Loren.