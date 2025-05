La famiglia reale rifiuta la riconciliazione con il principe Harry dopo le sue continue dichiarazioni pubbliche.

Nonostante i numerosi appelli del principe Harry per una riconciliazione con re Carlo, la famiglia reale britannica sembra non avere alcuna intenzione di tendere la mano. Secondo quanto riportato dal Times, il sovrano sarebbe “sconcertato” dalle continue dichiarazioni pubbliche del figlio minore, tra interviste, memoir e documentari che hanno fatto il giro del mondo.

L’intervista concessa alla BBC dal Duca di Sussex, in cui ha dichiarato di voler mettere da parte i rancori in nome della salute del padre malato di cancro è stata accolta con freddezza. La sua frase “La vita è preziosa“, però, non ha commosso gli altri membri della famiglia, anzi, avrebbe inasprito ulteriormente i rapporti. Ma scopriamo cosa sta succedendo all’interno della Royal family.

William, Kate e Camilla contrari alla riconciliazione

Fonti vicine a Buckingham Palace rivelano che il principe William, Kate Middleton e la regina Camilla sono fermamente contrari a una riconciliazione. Finché loro manterranno questa posizione, il principe Harry resterà un outsider, lontano dalla vita pubblica della Corona e confinato al suo “esilio” californiano.

Re Carlo III

Il Duca non vede suo padre dallo scorso febbraio, quando volò nel Regno Unito per un breve incontro dopo la diagnosi. Ma da allora i rapporti sono fermi, e anche con il fratello maggiore la distanza sembra insanabile.

Ma anche l’opinione pubblica rema contro il principe, ormai residente negli States.

La popolarità di Harry in calo: “Troppa esposizione”

Il continuo ricorso ai media da parte del principe Harry, con la famosa intervista a Oprah Winfrey, la pubblicazione del libro Spare e la docuserie Netflix con Meghan Markle, ha contribuito a erodere la sua immagine presso il pubblico britannico.

Secondo il Mirror, una fonte ha dichiarato che “L’ultima uscita pubblica di Harry non fa che peggiorare la situazione“. A oggi, l’ex principe ribelle sembra concentrarsi esclusivamente sulla sua famiglia americana: la moglie Meghan e i figli, con cui ha appena celebrato il settimo anniversario di matrimonio.