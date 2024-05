Il principe Harry è a Londra per gli Invictus Games, ma l’incontro con Carlo è saltato. Le tensioni nella Royal family persistono.

Durante il suo breve soggiorno nel Regno Unito per celebrare il decimo anniversario degli Invictus Games, il principe Harry si trova a pochi chilometri di distanza dal padre, re Carlo, ma senza un incontro pianificato. Nonostante le insistenti speculazioni sull’incontro tra i due in un momento così delicato, un portavoce del duca di Sussex ha confermato che l’incontro non sarà possibile a causa degli impegni fitto programma di Sua Maestà.

Il mancato incontro tra padre e figlio alimenta le speculazioni sulla crescente tensione tra il duca di Sussex e il sovrano del Regno Unito. Ecco che cosa sta succedendo.

Problemi nella Royal family: il principe Harry non incontra re Carlo

Il recente mancato incontro riacutizza le voci sulle tensioni persistenti tra padre e figlio, apparentemente ammorbidite dopo la malattia del re. Robert Palmer, esperto reale, ha commentato il mancato incontro dichiarando che questa “È la testimonianza di quanto ancora ci sia da fare per costruire un ponte“.

principe Harry

Nonostante le speranze di una riappacificazione, le tensioni nella famiglia reale sembrano persistere.

In più, il mancato invito del principe Harry al fratello William alla cerimonia degli Invictus Games solleva ulteriori interrogativi sullo stato attuale dei rapporti tra i due fratelli.

Harry e William: il complicato rapporto tra fratelli

Le tensioni tra i due fratelli, alimentate dalle recenti rivelazioni di Harry nei suoi progetti mediatici, sembrano ancora irrisolte.

In un momento complesso come questo, con la principessa Kate impegnata nella chemioterapia, è evidente che le dinamiche familiari dei reali britannici rimangono tese.

Mentre il principe Harry continua il suo impegno con gli Invictus Games, resta da vedere se e quando potranno essere affrontate le tensioni familiari che persistono.

Intanto, subito dopo la cerimonia Harry ha fatto ritorno dalla moglie Meghan negli Stati Uniti.