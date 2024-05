Chiara Ferragni si gode la sua nuova vita da single e sfoggia i suoi look più sensuali in una serata scatenata con gli amici.

Chiara Ferragni è tornata a Milano dopo il suo viaggio a Los Angeles con gli amici e si sta già godendo la sua nuova vita da single. Nella serata di ieri, 8 maggio, l’influencer era invitata alla festa di compleanno di un suo caro amico, Andrea Adamo, che ha festeggiato in modo davvero singolare in un’atmosfera western.

L’imprenditrice digitale si è, così, goduta una serata spensierata tra tori meccanici e balli scatenati.

Chiara Ferragni, una cowgirl sexy e trasgressiva

Durante la festa di compleanno dell’amico di Chiara, il protagonista indiscusso della serata è stato il toro meccanico. L’influencer non si è risparmiata l’esperienza sfoggiando il suo look total black pieno di trasparenze che hanno lasciato poco all’immaginazione.

Una versione di Chiara Ferragni molto sensuale e trasgressiva si è mostrata tra le storie Instagram durante la serata, ma non tutti hanno apprezzato lo spettacolo. Infatti, non sono mancati su Twitter i commenti negativi, come il post di seguito.

Semplice constatazione. Ma quelli che adorano questa donna non ne hanno piene le palle di continue esibizioni,di aperitivi in elicottero sulla neve,di feste,di cazzeggi.Nessun personaggio famoso fa come lei

Ci vuole anche un po’ di pudore e rispetto. #ChiaraFerragni#influcirco pic.twitter.com/r2NODq5kKA — CXX333 (@fraN19375) May 9, 2024

Chiara Ferragni, vita da single: addio a Fedez

Solamente pochi giorni fa Fedez era stato beccato a “flirtare” con una ragazza bionda al release party di un suo amico rapper. Oggi, invece, è Chiara a mostrarsi single e scatenata al party di Andrea Adamo.

Possiamo considerare definitivamente finito il matrimonio tra i Ferragnez? Ad oggi non ci sono segnali di riavvicinamento tra Chiara e Federico, per cui sembrerebbe che il rapporto sia ormai irrecuperabile.